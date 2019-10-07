В России снова начнут производить кальвадос

Винзавод «Прасковейское» в Ставропольском крае начнет производство кальвадоса, сообщила начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова. По ее словам, в России этот напиток больше никто не производит.

Кальвадос — яблочный или грушевый бренди, получаемый перегонкой сидра. Впервые напиток начали производить в Нормандии. Содержание алкоголя в кальвадосе — до 40%.

«По запросу потребителя мы планируем возобновить производство кальвадоса в следующем году... К весне следующего года закончим монтаж (оборудования для первичной переработки яблок. — “Ъ”) и с лета начнем производство»,— сказала госпожа Алимова (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что готовый кальвадос появится на рынке в 2021 году. По ее словам, на заводе планируется производить около 5 тыс. декалитров кальвадоса в год с перспективой развития.

Госпожа Алимова отметила, что винзавод ранее уже производил этот напиток, но около десяти лет назад прекратил из-за ориентации на коньяк.