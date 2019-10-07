Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву после ее задержания в Нью-Йорке

Сотрудники российского консульства в США проконтролируют в понедельник вылет из Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Накануне депутата допросили агенты Федерального бюро расследований (ФБР).

«Мы попросили наше генконсульство (в Нью-Йорке), чтобы они проводили Ингу Альбертовну при пересадке с внутреннего рейса Сан-Франциско—Нью-Йорк на международный рейс Нью-Йорк—Москва. Надеемся, все пройдет благополучно», — сказал дипломат в кулуарах форума «Диалог Форт-Росс» (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 5 октября депутата Госдумы, прилетевшую в Нью-Йорк для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс» по дипломатическому паспорту, задержали и в течение часа допрашивали сотрудники ФБР США. В связи с инцидентом министерство иностранных дел России «заявило решительный протест», а российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста. Сама Инга Юмашева отказалась давать “Ъ” подробные комментарии. ФБР отказалось комментировать ситуацию с задержанием.

Подробнее о задержании в американском аэропорту — в материале “Ъ” «Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР».