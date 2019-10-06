ФБР отказалось комментировать задержание Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать ситуацию с задержанием и допросом российского депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщил ТАСС. «У нас нет комментариев»,— ответил представитель ФБР российскому агентству.

Напомним, 5 октября депутата Госдумы, прилетевшую в Нью-Йорк для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс» по дипломатическому паспорту, задержали и в течение часа допрашивали сотрудники ФБР США. В связи с инцидентом министерство иностранных дел России «заявило решительный протест», а российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста. Сама Инга Юмашева отказалась давать “Ъ” подробные комментарии.

Подробнее о задержании в американском аэропорту — в материале “Ъ” «Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР».