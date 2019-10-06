«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1 (Берг 3, Петров 20 — Ларссон 45) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

В 13-ом туре РПЛ «Краснодар» сыграет 20 октября в гостях с московским «Динамо», «Спартак» 19 октября примет казанский «Рубин».

Для «Спартака» матч с «Краснодаром» стал первым после отставки главного тренера команды Олега Кононова. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Сергей Кузнецов.

Подробнее о перестановках в тренерском штабе «Спартака» — в материале “Ъ” «Олег Кононов порадовал болельщиков».