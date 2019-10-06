«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Голы: Хорен Байрамян (11-ая и 44-ая минуты) и Эльдор Шомуродов (61) — Никола Влашич (90, пенальти).

Благодаря победе «Ростов» с 26 очками вернулся на первое место в таблице РПЛ. ЦСКА с 25 очками — на четвертом месте.

19 октября в рамках 13-го тура РПЛ «Ростов» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», ЦСКА на следующий день в гостях сыграет с «Уфой».