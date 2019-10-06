Четыре спутника ГЛОНАСС выведут на орбиту до 2021 года

Четыре навигационных спутника ГЛОНАСС пополнят орбитальную группировку российской глобальной навигационной спутниковой системы. Вывести их на орбиту до 2021 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы компании «Ингосстрах». Все аппараты будут запущены ракетами-носителями «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат» с космодрома Плесецк.

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока. В основном на орбите находятся спутники, запущенные с 2007-го по 2011-й годы.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Спутники ГЛОНАСС вышли за пределы заводской гарантии».