СМИ: Трамп не собирался звонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп в июле этого года не собирался звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Совершить звонок его убедил министра энергетики страны Рик Перри. Об этом, как сообщает Axios со ссылкой на источники, рассказал сам Дональд Трамп республиканцами в палате представителей США 4 октября.

Издание считает, что такими словами господин Трамп пытается переложить с себя ответственность. Он сообщил, что просьба министра касалась завода по сжижению природного газа. По мнению источников, президент США в ближайшие несколько дней сообщит больше деталей о роли Рика Перри в произошедшем.

Напомним, на сайте комитета по разведке Палаты представителей США обнародовали жалобу информатора, у которого вызвал подозрения июльский телефонный разговор господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По словам осведомителя, многие официальные лица правительства утверждали, что президент США использует свои полномочия и пытается склонить иностранное государство вмешаться в выборы президента в 2020 году.

Осведомитель, в частности, сообщил, что президент США в телефонной беседе с господином Зеленским пытался оказать на него давление, чтобы тот инициировал расследование против Хантера Байдена — сына бывшего вице-премьера Джо Байдена. Белый дом США обнародовал расшифровку переговоров, а вот Киев свою версию стенограммы публиковать не готов.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».