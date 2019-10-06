Горевшая плавбаза «Петр Житников» прибыла в порт Славянка на ремонт

Плавбаза «Петр Житников» после пожара в Тихом океане возле Итурупа прибыла на ремонт в приморский порт Славянка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя владивостокского Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ). «Плавбаза "Петр Житников" сейчас стоит в районе Славянки в дрейфе, решается вопрос о постановке его в ремонт на завод»,— сообщил представитель владивостокского МСКЦ. Ранее Росморречфлот сообщал, что плавбаза встанет на ремонт на судоремонтный завод «Славянка».

Возгорание на плавбазе «Петр Житников» произошло в ночь на 24 сентября. С плавбазы были эвакуированы 363 человека. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар был потушен спустя неделю.

Плавбаза предназначена для приема краба и рыбы-сырца. Судовладелец — приморская компания «Дальморепродукт».