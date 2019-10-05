В Тбилиси простились с автором музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дзе!» Гией Канчели

В Тбилиси в Дидубийском пантеоне похоронили известного композитора Гию Канчели. Он сочинил музыку к фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Не горюй!» и другим. Гражданская панихида прошла в Театре имени Шоты Руставели. Во время церемонии прощания частично был перекрыт проспект Руставели. Проститься с композитором пришли тысячи человек.

Господин Канчели умер в ночь на 2 октября в возрасте 84 лет в Израило-грузинском центре кардиологии и ангиологии. Последние годы он жил в Европе, но, почувствовав сильное ухудшение здоровья, решил лечиться в Грузии.

Самые известные мелодии композитора звучали в фильмах Георгия Данелии.

О творческом пути Гии Канчели читайте в публикации “Ъ”.