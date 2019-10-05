«Ахмат» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл «Уфу» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра, проходившая на стадионе «Нефтяник» в Уфе закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на девятой минуте матча забил защитник грозненцев Вилькер Анхель.

Благодаря победе, «Ахмат», в активе которого 12 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 15-ю очками остается на шестом месте.

18 октября в рамках 13-го тура РПЛ «Ахмат» примет дома московский «Локомотив». «Уфа» двумя днями позже проведет домашний матч с ЦСКА.