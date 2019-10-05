Девелопер ЖК Sky House объявлен в розыск

Полиция Москвы объявила в розыск бизнесмена-девелопера, бывшего совладельца сети блинных «Теремок» Романа Фукса, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при строительстве жилого комплекса (ЖК) Sky House на Мытной улице в Москве. Господин Фукс являлся учредителем компании «Олтэр», которая занималась строительством комплекса. В декабре 2018 года в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников компании было заведено уголовное дело.

«Роман Фукс объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве одного из домов на Мытной улице»,— заявил ТАСС источник, близкий к следствию.

Представитель Таганского районного суда Москвы сообщил агенству, что следствие просит заочно арестовать бизнесмена. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении господина Фукса 11 октября.

Строительство ЖК Sky House (145,2 тыс. кв. м жилья и офисов) началось в 2009 году. Изначально объект предполагалось ввести в 2011 году, однако сейчас долгострой обещают сдать в третьем квартале 2021 года. Из-за постоянного переноса сдачи объекта у компании «Олтэр» начался конфликт с мэрией Москвы. С 2015 года в суде рассматривается заявление о банкротстве компании, поданное департаментом городского имущества. Кроме того, чиновники пытались взыскать с компании $35 млн — это доля города по инвестконтракту. Среди дольщиков объекта есть и публичные люди — семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева (владеет офисной частью) и боец Федор Емельяненко. Сейчас два корпуса Sky House готовы на 99%, еще два — на 85–90%, говорят дольщики ЖК. В июне стало известно, что достраивать ЖК будет Capital Group.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Sky House без конца и края».