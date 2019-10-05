СМИ узнали об интересе «Манчестер Юнайтед» к Соболеву из «Крыльев Советов»

Российский нападающий из самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в список интереса главного тренера клуба Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед». Также Уле Гуннар Сульшер заинтересован в шотландском полузащитнике Каллуме Уилсоне — играет за «Элгин Сити». Во французском нападающем Муссе Дембеле («Олимпик Лион») и хорватском нападающем Марио Манджукиче («Ювентус»).

По данным The Sun, самарский клуб готов обсуждать возможную сделку начиная с суммы более 15 млн фунтов стерлингов.