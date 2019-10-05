Китай запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen-10

КНР запустила спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением Gaofen-10, сообщила газета China Daily. По ее данным, спутник был запущен с космодрома Тайюань на севере страны.

На орбиту спутник был выведен при помощи ракеты-носителя Long March 4C. Спутник дистанционного зондирования способен предоставлять снимки с разрешением менее 1 м. Он будет использоваться в геодезии, городском планировании, проектировании дорожной сети, оценке урожайности, а также при мониторинге и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, в конце сентября Китай запустил два спутника для национальной системы спутниковой навигации BeiDou. Оба аппарата впервые были оснащенными легкими водородными атомными часами. Кроме того, на спутниках установлены новые процессоры, что должно способствовать улучшению показателей работы аппаратов.