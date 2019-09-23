Китай вывел на орбиту два спутника для навигационной системы

Китай запустил два спутника для национальной системы спутниковой навигации BeiDou. Оба аппарата были успешно выведены на орбиту, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Пуск состоялся с космодрома Сичан. Эти спутники стали 47-м и 48-м по счету в системе BeiDou. Оба аппарата впервые были оснащенными легкими водородными атомными часами. Кроме того, на спутниках установлены новые процессоры, что должно способствовать улучшению показателей работы аппаратов.

Как уточняет CASC, этот запуск знаменует начало перехода и модернизации новой сети BeiDou-3. Планируется, что до октября 2020 года будут работать системы BeiDou-2 и BeiDou-3, после чего основную работу будет выполнять BeiDou-3.

Как ожидается, выручка BeiDou в 2020-м превысит 400 млрд юаней (почти $57 млрд). Рост обеспечит непрерывное развитие сетей 5G, интернета вещей и других телекоммуникаций. С 2012 года отрасль растет в среднем на 20% в год. Сейчас по всему миру функционирует около 700 млн устройств с чипами для работы с BeiDou.