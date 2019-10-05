Кандидат в президенты США Сандерс выписан из больницы

Кандидат на участие в выборах президента США 2020 года от Демократической партии 78-летний Берни Сандерс выписан из больницы после проведенного шунтирования артерии. На своей странице в Twitter сенатор сообщил, что чувствует себя прекрасно.

«Я хочу поблагодарить врачей, медсестер и персонал в медицинском центре… за отличную помощь, которую они оказали. После двух с половиной дней в больнице я чувствую себя прекрасно, а после короткого отпуска я с нетерпением жду возможности вернуться на работу»,— написал сенатор. Господин Сандерс также опубликовал фотографию, где в он в сопровождении помощников покидает больницу.

Напомним, 2 сентября на мероприятии господин Сандерс почувствовал дискомфорт в груди. После медицинского обследования выяснилось, что у него блокирована артерия. Ему пришлось отменить публичные выступления.

В третьем квартале Берни Сандерсу перечислили $25,3 млн у 1,4 млн человек. Это больше, чем у других претендентов на президентские выборы от Демократической партии.

Как господин Сандерс бросил вызов республиканцам и демократам — в материале “Ъ” «Берни Сандерс не вписывается в Овальный кабинет».

Как проходил отбор кандидатов в президента на выборы 2020 года в материале “Ъ” «Кто угодно, только не Хиллари».