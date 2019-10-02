Заявивший о намерении бороться за пост президента США Сандерс попал в больницу

Один из потенциальных кандидатов на участие в выборах президента США 2020 года от Демократической партии 78-летний Берни Сандерс отменил публичные выступления. Это связано с проведением шунтирования артерии, сообщил его представитель Джефф Уивер NBC. По его словам на мероприятии господин Сандерс почувствовал дискомфорт в груди. После медицинского обследования выяснилось, что у него блокирована артерия.

«Сенатор Сандерс в хорошем настроении. Несколько дней он будет отдыхать. До особого уведомления все мероприятия с его участием отменяются»,— сказал господин Уивер.

В третьем квартале Берни Сандерсу перечислили $25,3 млн у 1,4 млн человек. Это больше, чем у других претендентов на президентские выборы от Демократической партии.

Как господин Сандерс бросил вызов республиканцам и демократам — в материале “Ъ” «Берни Сандерс не вписывается в Овальный кабинет».

Как проходил отбор кандидатов в президента на выборы 2020 года в материале “Ъ” «Кто угодно, только не Хиллари».