«Мертвый переговорный процесс по Донбассу стал потихонечку оживать»

Хорошо, Владимиром Владимировичем не назвал: Александр Лукашенко показательно оговорился на встрече с Владимиром Зеленским в Житомире. Президент Украины встретился с белорусским коллегой после того, как обратился к нации в связи с подписанием так называемой «формулы Штайнмайера». После этого глава украинского МИД Вадим Пристайко не исключил новый обмен заключенными с Россией уже на следующей неделе. Ранее, выступая в рамках клуба «Валдай», Владимир Путин прокомментировал действия Зеленского в положительном ключе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главное достигнуто: переговорный процесс с Украиной сдвинулся с мертвой точки.

Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись репликами. Киев прямо объявил, что готов к переговорам. А Москва напрямую не комментирует согласие партнеров принять «формулу Штайнмайера». Официально тон Кремля настороженный и отчасти наставнический. Мол, мы-то люди опытные, всяких обещаний повидали, но если получится договориться, быть Зеленскому великим президентом.

Одна из самых обсуждаемых тем прошедшей накануне пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» — как раз Украина. Украинский политолог Михаил Погребинский в том числе поднял вопрос относительно освещения этой болезненной темы на федеральных каналах в негативном свете. Владимир Путин, несмотря на пассаж о независимости отечественного телевидения, все-таки указал: нельзя так с соседями.

Владимир Путин, президент России: «Даже государственные каналы ведут независимую редакционную политику. Что они выставляют Украину, как вы сказали, в невыгодном свете, я с вами согласен. Если это так, то это неправильно, мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете».

Это сигнал Зеленскому. Не явное, но одобрение его решения поддержать «формулу Штайнмайера». Вы сделали шаг — вот наш ответ. Если процесс пойдет дальше, поднимется еще на одну ступень, случится реальное продвижение, по крайней мере, увидите, как наш независимый телевизор все это оценит. Здесь сомневаться не приходится. А Зеленский в это время обращался к нации: на Украине прошли протесты против решения «капитулировать» перед Россией. Президент заверил, что ничего ни кому не сдаст, а затем уехал в Житомир лично встречать Александра Лукашенко. Коллега приехал говорить об экономике, однако поддержка столь опытного политика сейчас просто необходима Владимиру Александровичу — все-таки ближайший союзник Путина. Кто еще замолвит словечко накануне сложнейших переговоров? В ходе разговора Зеленского и Лукашенко о совместных проектах российская тема буквально нависала:

Александр Лукашенко: Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственно контакты руководителей регионов… Владимир Зеленский: Украины, Александр Григорьевич. А.Л.: Я испугался, думаю, неужели я «Владимир Владимирович» сказал. В.З.: Слава богу, нет. А.Л.: Извиняюсь. Вы, конечно, понимаете.

Зеленскому непросто. Внутренняя оппозиция давит, Россия — тоже. Здесь еще на голову свалились американские выборы. Уровень жизни на Украине падает, нужны перемены к лучшему. Где их взять? При этом так называемый разворот к России много что сулит: и кредиты, и дешевый газ, и, главное, прекращение войны. Нужно лишь чуть-чуть поступиться принципами. Об этом, наверное, и расскажет коллеге умудренный опытом Александр Григорьевич Лукашенко. Как бы то ни было, главное достигнуто: мертвый переговорный процесс по Донбассу стал потихонечку оживать. Что дальше — уже не так важно.