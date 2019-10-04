«ВТБ Страхование» подало иск к «Связному» на 330 млн рублей

Компания «ВТБ Страхование» (входит в «Согаз») подала в суд на «Сеть Связной». Сумма иска составляет 333,65 млн руб., следует из карточки дела на сайте Арбитражного суда Москвы. Иск был зарегистрирован 3 октября.
Суть претензий пока неизвестна. В пресс-службе «Связного» от комментариев “Ъ” отказались. «ВТБ Страхование» не ответило на запрос.
Розничная сеть «Связной» объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть». Количество сотрудников компании составляет 25 тыс. человек.
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