Фигурант уголовного дела о мошенничестве в Экопромбанке явился в пермскую полицию

Фигурант уголовного дела о мошенничестве в Экопромбанке, бизнесмен Игорь Куйда 25 сентября добровольно явился в ГСУ МВД РФ по Пермском краю, сообщает пермский портал 59.ru. Господин Куйда дал показания в качестве подозреваемого. 2 октября ему было предъявлено обвинение в групповом мошенничестве на 215 млн руб. Суд избрал мерой пресечения залог 20 млн руб. Залог он обязан внести до 19 октября.

Напомним, Игорь Куйда является фигурантом уголовного дела, возбужденного полицией по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оно касается хищения средств АКБ «Экопромбанк» на сумму 215 млн руб. С 2017 года господин Куйда находился в розыске.

По версии следствия, соучастниками преступления были Игорь Куйда и юрист Сергей Обидин. На имя господина Куйды в банке была открыта кредитная линия. По указанию третьего фигуранта, бывшего совладельца банка Владимира Нелюбина в кредитной организации были изготовлены подложные приходно-кассовые ордера, по которым деньги были получены наличными. Позднее средства оказались на счету господина Нелюбина, который использовал их по своему усмотрению. В качестве залога кредит был обеспечен помещениями в ТЦ «Привилегия», который принадлежит Игорю Куйде. 18 августа 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия. Так как кредит не обслуживался, Агентство по страхованию вкладов решило через суд обратить взыскание на залоговое имущество. Но его представитель заявил в процессе, что фактически денег наличными господин Куйда не получал и приходно-кассовые ордера не подписывал. Так как обратного доказать не удалось, суд в удовлетворении требований отказал ввиду безденежности сделки.

Владимир Нелюбин в мае был осужден к шести годам и трем месяцам лишения свободы за хищение средств Экопромбанка.

Подробнее о деле в материале “Ъ” «Владимир Нелюбин остался с общим режимом».

Дмитрий Астахов, Пермь