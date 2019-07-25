Владимир Нелюбин остался с общим режимом

Пермский краевой суд оставил без изменений наказание экс-депутату края Владимиру Нелюбину, который в мае был осужден к шести годам и трем месяцам лишения свободы за хищение средств Экопромбанка на сумму 215 млн руб. и мошенничество в отношении вкладчицы. В апелляции сторона защиты настаивала на его невиновности, а прокуратура и АСВ — на чрезмерной мягкости приговора. В то же время представители предполагаемого подельника господина Нелюбина, бизнесмена Игоря Куйды, смогли добиться отмены решения о продлении ареста его имущества на сумму 750 млн руб. Сейчас господин Куйда находится в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В то же время следствие может добиться в суде нового постановления об аресте.



В ходе заседания суда выяснилось, что претензии к приговору суда первой инстанции имеют не только Владимир Нелюбин, прокуратура края и Агентство страхования вкладов, но и представители бизнесмена Игоря Куйды, а также компании «Лихттен Крауф СТ». Напомним, господин Нелюбин был признан виновным в двух преступлениях, преду­смотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Первое касается хищения средств АКБ «Экопромбанк» на сумму 215 млн руб. Причем совершил он это преступление в составе группы лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, соучастниками преступления были господин Куйда и юрист Сергей Обидин. На имя господина Куйды в банке была открыта кредитная линия. По указанию Владимира Нелюбина в кредитной организации были изготовлены подложные приходно-кассовые ордера, по которым деньги были получены наличными. На самом деле через ряд операций они оказались на счету господина Нелюбина, который использовал их по своему усмотрению. В качестве залога кредит был обеспечен помещениями в ТЦ «Привилегия», который принадлежит Игорю Куйде. 18 августа 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия. Так как кредит не обслуживался, Агентство по страхованию вкладов решило через суд обратить взыскание на залоговое имущество. Но его представитель заявил в процессе, что фактически денег наличными господин Куйда не получал и приходно-кассовые ордера не подписывал. Так как обратного доказать не удалось, суд в удовлетворении требований отказал ввиду безденежности сделки. Владимир Нелюбин был признан виновным и в хищении права требования 7 млн руб. у вкладчицы — ИП Валентины Зайцевой. Суд оставил также под арестом имущество Игоря Куйды на сумму около 750 млн руб. до рассмотрения в отношении него уголовного дела.

Сам Владимир Нелюбин просил рассмотреть апелляционную жалобу без его участия. Защитник осужденного Николай Попов предложил суду отменить приговор первой инстанции. По его мнению, суд неправильно применил нормы уголовно-процессуального закона, а также УК РФ. Адвокат считает, что вина его доверителя по эпизоду с Экопромбанком не доказана, а действия фигурантов дела относятся к гражданско-правовым отношениям. «Кредитный договор был реально заключен, полученными деньгами Куйда мог распорядиться как угодно, в том числе и передать Нелюбину. В рамках обслуживания кредита он выплатил банку более 60 млн руб. Как можно делать вывод, что у него был умысел на хищение?»

Представитель прокуратуры Николай Гаврилиди, напротив, заявил, что приговор слишком мягкий. По его мнению, суд не учел, что действия Владимира Нелюбина повлекли тяжкие последствия в виде банкротства банка. При этом, совершая преступление, господин Нелюбин знал о плачевном финансовом положении банка.

Представители Игоря Куйды настаивали также на неправосудности приговора. Их жалобы касались незаконности сохранения ареста на имущество господина Куйды. Аналогичные требования, только относительно имущества юрлица, выдвинул представитель «Лихттен Крауф СТ». В то же время адвокат Дмитрий Симбирцев заявил об исследовании новых доказательств. В частности, он просил приобщить к материалам протоколы адвокатских опросов Игоря Куйды, а также Сергея Обидина, который утверждал, что переговоры по получению кредита вел только он. Со слов господина Симбирцева, находящийся в розыске господин Обидин готов выступить и со свидетельскими показаниями в суде. По данным „Ъ-Прикамье“, опрос Сергея Обидина был проведен в Москве, а господина Куйды — в Варшаве. Адвокат также заявил ходатайства о допросе Алексея Червонных и одного из экс-сотрудников Экопромбанка. В результате суд в удовлетворении ходатайства отказал, так как суть апелляционной жалобы касается только незаконности сохранения ареста имущества бизнесмена.

Другой представитель Игоря Куйды также просил суд исключить из приговора упоминание фамилии бизнесмена, заменив ее на «лицо, дело которого было выделено в отдельное производство». Как ранее сообщал „Ъ-Прикамье“, постановление о выделении было вынесено после того, как господа Куйда и Обидин скрылись от следствия. Сейчас расследование выделенного дела приостановлено в связи с розыском подозреваемых. Дмитрий Симбирцев добавил, что общая стоимость арестованного имущества господина Куйды в несколько раз превышает сумму ущерба по делу. Представитель «Лихттен Крауф СТ» также просил снять арест с имущества компании, так как юрлицо не может отвечать за действия одного из своих учредителей.

В итоге суд частично согласился с доводами жалоб. Он изменил приговор в части того, что господин Нелюбин совершил преступление в группе лиц вместе с Игорем Куйдой. Теперь формулировка звучит так: «с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство». Основным достижением представителей заинтересованных лиц стал вывод об отмене решения суда первой инстанции о сохранении ареста имущества Игоря Куйды. Вопрос о судьбе арестованного имущества по делу направлен на новое рассмотрение. В остальной части в удовлетворении жалоб было отказано, наказание господину Нелюбину оставлено прежним.

При этом источники „Ъ-Прикамье“ говорят, что теперь имущество господина Куйды может быть арестовано уже в рамках отдельного уголовного дела в отношении бизнесмена. С ходатайством в суд об этом должен обратиться следователь.

Дмитрий Астахов