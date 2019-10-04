Уголовное дело о покушении на сотрудника ФСИН возбуждено в Ингушетии

В Ингушетии заведено дело в отношении сотрудника регионального отдела Федеральной службы исполнения наказаний (ОФСИН), подозреваемого в покушении на убийство своего коллеги (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый совершил преступление «на почве ранее сложившихся неприязненных отношений».

Подозреваемый выстрелил в коллегу из табельного оружия в грудь и скрылся с места происшествия. Позже он был задержан. Потерпевший доставлен в больницу.