Сотрудники ФСИН устроили перестрелку в Ингушетии

В Ингушетии между сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) произошла перестрелка. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в районе села Яндаре Назрановского района республики.

Получивший ранение сотрудник ведомства госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу Назрани, добавили в ведомстве. ТАСС указывает, что пуля попала в грудь и пробила легкие, врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.

Знакомый с ситуацией источник «Интерфакса» рассказал, что перестрелка произошла между сотрудниками ФСИН, службы безопасности ведомства и СИЗО: сотрудник ФСИН выстрелил в одного из сотрудников следственного изолятора из своего табельного пистолета. Все участники инцидента были задержаны, добавил собеседник агентства.