Директор московской школы, в которой издевались над школьником, уволилась

Директор московской школы №1536 Акатова Марина написала заявление об уходе после того, как Следственный комитет России (СКР) по Москве возбудил уголовное дело о побоях из-за издевательств над школьником группой учеников. Видео инцидента опубликовала директор музыкального театра Ильи Резника Ирина Романова, оно попало к ней от отца ученика. На записи видно, как пострадавшего пытаются окунуть головой в унитаз.

«Департамент образования и науки города Москвы считает недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем восьмого класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения»,— сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы (цитата по ТАСС). Сейчас продолжается служебная проверка. Со школьниками и их семьями работают специалисты соцзащиты.

В начале года “Ъ” писал об исследовании ученых из Института образования ВШЭ. Они проанализировали результаты более 80 исследований подросткового буллинга за рубежом и в России и пришли к выводу, что по всему миру с травлей сталкиваются примерно 35% учеников. В России таких школьников 27,5%.

О ситуации с издевательствами в школах — в материале “Ъ” «Травля в натуральную величину».