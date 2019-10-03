В Москве завели уголовное дело из-за издевательств над школьником

Управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), после публикации в интернете видео с издевательствами над учеником московской школы №1536, говорится в сообщении на сайте СКР.

На видеозаписи видно, как группа школьников пытается окунуть другого школьника головой в унитаз. Следователи считают, что школьнику были принесены глубокие нравственные страдания из-за применения силы от его сверстников.

Видеозапись издевательств опубликовала в Twitter директор музыкального театра Ильи Резника Ирина Романова. Оно попало к ней от отца ученика. Школьник также ходит в музыкальный театр господина Резника.

В разговоре с «Открытыми медиа» классная руководительница ученика Наталья Любарская предложила обратиться в департамент образования за комментарием. «Проходит проверка. Мы все материалы передали им»,— сказала госпожа Любарская.

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