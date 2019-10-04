Суд назначил реальные сроки обвиняемым по делу ростовской «Telegram-революции»

В Ростовском областном суде в пятницу, 4 октября, огласили приговор Владиславу Мордасову, Яну Сидорову и Вячеславу Шашмину, обвиняемым в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Суд признал подсудимых виновными и назначил Владу Мордасову — 6 лет 7 месяцев колонии строго режима, Яну Сидорову — 6 лет 6 месяцев колонии строго режима, Вячеславу Шашмину — 3 года условно.

Напомним, Влад Мордасов и Ян Сидоров 5 ноября 2017 года вышли к зданию правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Там их задержали полицейские. Третий подсудимый, Вячеслав Шашмин, был задержан тогда же в переулке неподалеку от площади. Позднее следователи выяснили, что все они состояли в одном Telegram-чате. Самому старшему из них тогда был 21 год.

В прениях прокурор просила назначить Владу Мордасову и Яну Сидорову по 8,5 и 8 лет колонии строгого режима соответственно, Вячеславу Шашмину — три года колонии общего режима. Защита в свою очередь попросила оправдать обвиняемых, которые не признали свою вину и настаивают, что планировали только мирный пикет.

Кристина Федичкина