Власти Москвы хотят мониторить город с помощью дронов

Департамент информационных технологий Москвы объявил тендер по видеомониторингу города с помощью беспилотников. Максимальная стоимость контракта составляет 60 млн руб. Срок исполнения — 372 дня, говорится на сайте госзакупок. На тендер обратила внимание Baza.

«Исполнитель должен обеспечить видеосъемку объектов городской инфраструктуры в городе Москве и иных территорий в пределах Московской области, функциональное назначение которых связано с деятельностью города Москвы, способом пролета БПЛА по периметру и внутри предполагаемого квадрата»,— говорится в техническом задании.

Исполнитель также должен предоставить Web-портал, обеспечивающий возможность просмотра видеоматериалов, хранение всех видеозаписей и обеспечивать не менее 100 одновременных просмотров. Web-портал будет осуществлять информационное взаимодействие с государственными информационными системами правительства Москвы. Дроны будут летать в светлое время суток, подходящую погоду и в разрешенных для этого местах.

Напомним, с 27 сентября вступил в силу обязательный порядок регистрации беспилотных летательных аппаратов массой свыше 250 г. Владельцы дронов должны получить госномер в Росавиации и нанести его на аппарат как минимум в трех местах. Также в Москве активизируют борьбу с нелегальными беспилотниками. Для этого столичные власти закупают специальные комплексы: системы для патрулирования, наблюдения и нейтрализации дронов-нарушителей.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Воздушное пространство Москвы настраивают против дронов».