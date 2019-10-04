В Москве вечером ожидаются пробки до девяти баллов

В Москве 4 октября в час пик ожидаются сильные пробки в 8–9 баллов, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Движение будет затруднено из-за мелкого дождя и строительных работ на нескольких магистралях. Также в пятницу традиционно увеличивается поток машин.

Больше всего будут загружены МКАД, Третье транспортное кольцо, шоссе Энтузиастов, Волоколамское шоссе, Профсоюзная улица, Волгоградский и Ленинградский проспект. Автомобилистам рекомендовали пользоваться метро или отложить поездки до 20:00. ЦОДД призывает быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию.

Также сегодня до 18:15 будет ограничено движение из-за митинга и шествия КПРФ («акция памяти защитников Конституции РСФСР, погибших во время трагических событий в октябре 1993 года»). Движение будет полностью перекрыто на ул. Дружинниковская между ул. Красная Пресня и пер. Капранова. Кроме того, будет ограничено движение по второй и третьей полосах в сторону центра на ул. Красная Пресня.

О том, какая погода ждет москвичей в выходные, читайте в материале “Ъ FM” «Московская погода возвращается к норме».