Московская погода возвращается к норме

Снег и заморозки придут в Москву в выходные. По прогнозам синоптиков, уже в пятницу в столице начнется похолодание — температура опустится до +12. Но еще хуже погода будет в выходные: в субботу в Москве ожидаются кратковременные дожди при температуре не выше 6 градусов, в воскресенье к этому прибавится еще и мокрый снег.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что за один день сугробы на улицах не появятся. Но москвичам все же стоит готовиться к заморозкам.

«После практически по-летнему жаркого четверга в пятницу начнется похолодание. Москва и окрестности по-прежнему будут находиться во власти циклона. Однако теперь он будет разворачиваться к берегам Москвы-реки своей более холодной тыловой частью. В пятницу погода будет облачная с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура уже не превысит +14 градусов», — пояснил Леус.

«Еще холоднее будет в выходные. В субботу в столице облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В ночные часы — +4…+6, днем — +8…+10 градусов. В ночь на субботу в отдельных районах города и области будут возможны слабые заморозки, температура воздуха составит в центре столицы +2… +4 градуса. В районах Московской области — от -1 до +4. Вновь пройдут кратковременные дожди. Но на этот раз в отдельных районах они будут сопровождаться слабым мокрым снегом, — продолжил синоптик.

Такого снега, чтобы вы вдруг взглянули в окно и все было белым-бело и валил крупными хлопьями снег, не будет.

В воскресенье днем температура воздуха не превысит +5…+7 градусов. Такие значения как раз и соответствуют концу первой декады октября. Холодным будет и начало следующей недели».

Из-за прогнозов синоптиков ГИБДД Москвы советует водителям задуматься о подготовке своих машин к зиме — например, провести плановое техобслуживание и проверить, не пора ли купить новые зимние покрышки.

А вот менять резину торопиться пока не стоит, говорит координатор общественного проекта «Движение» Андрей Филин: «К зимнему периоду машину надо готовить. Не только переобуть в зимнюю резину, надо сменить технические жидкости, проверить уровень антифриза, тормозной жидкости. Рекомендую регулярно проверять технические жидкости, потому что в какой-то один роковой момент из-за резкой заморозки вы останетесь без машины, хотя на нее надеялись. Зимнюю резину нужно менять примерно в середине октября до ноября. Если в Москве будут заморозки, то я буду менять. Вы можете надеяться, что асфальт будет теплый, но он не успеет нагреться, и вы на своей летней резине будете на неуправляемом автомобиле практически. Тем более, если там какой-нибудь ледяной дождь нас порадует».

Ранее эксперты Федерации автомобилистов рекомендовали менять шины, когда средняя дневная температура опускается ниже +6.

Владислав Викторов