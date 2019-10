Свободное время

Сходить в кино

Роуд-муви, когда вся семья едет куда-то в полном составе, да еще берет на борт сторонних пассажиров, может быть либо фильмом ужасов, либо комедией. «Венеция зовет» – как раз второй вариант. Эмилю 14 лет, он влюблен в Полину, она играет на арфе и скоро дает концерт в Италии, а конкретно – в Венеции. Одного французского юношу родители так далеко отправлять не хотят, а потому отец семейства решает поехать в Венецию всем вместе. К тому же, по чудесному совпадению, он никак не может достроить дом, поэтому семья живет в фургончике. Но в фургончике можно не просто жить, можно в нем еще и путешествовать. И это будет то еще приключение. Например, если двигатель перегреется из-за тяжелого прицепа, водитель вспомнит дельный совет, что дал ему один механик: чтобы охладить движок, надо включить печку на полную. В кино с 3 октября.

Что будет, если сделать главным героем фильма не человека, а стихию. И так, чтобы не люди о ней рассуждали, а она предстала на экране во всем своем величии и мощи. Главная движущая сила документального фильма «Акварель» – вода. Ее красота и необузданная мощь выражается в самых разных формах – от опасных замерзших вод Байкала до мощного водопада Анхель в Венесуэле. Чтобы отразить саму сущность воды, режиссер фильма Виктор Косаковский решил снимать фильм в формате, который все еще находится в ранней стадии разработки, – 96 кадров в секунду. Айсберги пленяют, гигантские волны потрясают, озеро поглощает машины, а призрачная дымка водопада заключает в себе одновременно спокойствие и мощь. В кино с 3 октября.

Вуди Аллен по-прежнему любит Нью-Йорк, а мы по-прежнему любим его фильмы про Нью-Йорк. Герои новой ленты Вуди Аллена – двое влюбленных студентов: Эшли, которая выросла в Аризоне, и Гэтсби, который родом как раз из Нью-Йорка. И потому Гэтсби ухватывается за возможность показать любимые места в своем родном городе. А возможность выпала потому, что Эшли дали задание в студенческой газете – взять интервью у одного знаменитого режиссера, но вместо положенного часа интервью вырастает в цепь невиданных приключений длиной в уик-энд. У каждого из влюбленных будет свое собственное приключение, вместе время, как планировали, они так и не проведут. Зато зрители снова увидят удивительный город, с его нескончаемыми дождями, желтыми такси и эксцентричными жителями. «Дождливый день в Нью-Йорке» в кино с 10 октября.

Добрая комедия о зомби? Если вы давно мечтали посмотреть такой фильм, то ваша мечта сбылась. Учительница начальных классов едет с группой детей за город на экскурсию. Но тут на местности происходит вспышка зомби-вируса. И повезло, что зомби от этого вируса не быстрые, а медленные. Но все равно страшные и опасные. Задача перед молодым преподавателем стоит непростая: надо не просто спасти детей, но и сделать так, чтобы им не было страшно. И она решает убеждать малышей в том, что все эти зомби и их жертвы – ненастоящие. Это просто игра. Странная, но веселая. Местами страшноватая, конечно. Но от этого отлично помогают задорные песни. В общем, «Маленькие чудовища» не похожи ни на один фильм про зомби, который вы видели. В кино с 10 октября.

Еще одна комедия на фоне зомби-апокалипсиса – «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», продолжение успешного фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Зомби теперь стали еще более зомбанутыми, а нарастающие проблемы внутри коллектива знакомых героев усугубились встречами с другими выжившими в этом кошмаре людьми. Одна из сестер, Литл-Рок, пропала, после того как познакомилась с парнем из Беркли. А Коламбус встретил девушку в розовом, которая не очень умна, и ее приходится учить разным правилам. Зато в новом «Zомбилэнде» много гонок без правил, в том числе погоня на комбайне. А также интересные варианты парковки: не параллельная, не перпендикулярная, а офф-роудная, путем наезда одного автомобиля на другой, потому что, когда у тебя «бигфут», парковаться ты можешь где и на чем угодно. В кино с 24 октября.

Британец Кен Лоуч дважды получал в Каннах «Золотую пальмовую ветвь», что удавалось не такому уж большому числу кинорежиссеров. Герои его фильмов – обычные люди, которые сталкиваются и пытаются бороться со знакомыми нам всем проблемами. Сорокалетний Рики Тернер, сменивший за свою жизнь множество работ, решает, что лучше он будет работать на себя и будет сам себе хозяин. Свое дело он начинает в сфере доставки, ради чего его жена Эбби продает машину, чтобы Рикки смог купить новый фургон и взять в аренду дорогостоящее оборудование. Но вместо того, чтобы хорошо зарабатывать, он пашет по 14 часов в день, будто участвуя в каком-то соревновательном квесте, превращающем работу в ловушку. И все это на фоне накатывающих как снежных ком других проблем. «Я никогда не думал, что будет так сложно», – говорит герой. «Извините, мы вас не застали» в кино с 31 октября.

Съездить на выставку

Стив Маккарри, которого считают одним из величайших фотографов современности, как-то сказал: «Если вы хотите быть фотографом, сначала уйдите из дома». Именно так он сам и поступил. Отправился сначала в Индию, проведя там несколько месяцев, пересек пакистанскую границу, затем попал в Афганистан, для чего изменил свою внешность и отрастил бороду, чтобы быть похожим на местного жителя. Он сделал немало отличных фотоснимков, включая репортажи конфликта в Афганистане. Знаменитым же его сделал более поздний кадр, получивший название «Афганская девочка» и ставший «самой известной фотографией» в истории журнала National Geographic. На выставке «Чтение», которая пройдет с 13 сентября по 6 января в Модене, будет представлено 70 фотографий Маккарри, посвященных всеобщей страсти к чтению, и их героями станут люди из самых разных стран мира. Можно ли читать за рулем автомобиля? Да, и для этого даже не надо ехать на машине с автопилотом.

В Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка «Транспорт России. Сквозь время в будущее». Организаторы поставили перед собой цель показать историю российского транспорта на фоне истории страны и рассказать, как новые транспортные технологии меняют экономику и жизненный уклад. За точку отсчета здесь взят момент подписания в 1809 году императором Александром I манифеста «Об Управлении водяными и сухопутными сообщениями». В основном на выставке можно будет увидеть фотографии и документы, в том числе рассказывающие о появлении в России первой железной дороги общего пользования и использовании железных дорог в условиях гражданской войны, о строительстве первой очереди Московского метрополитена и освоении Арктики, об испытательных полетах Чкалова и разработке советских автомобилей.

Полистать на досуге

Специальные машины в специальной книге – такова концепция этого издания. Термин Neo Classics здесь применяется к автомобилям, которые выделяются своей ценой, эксклюзивностью или производительностью. Обычно они приобретают статус легендарности и становятся желанными предметами коллекционирования уже в тот момент, когда покидают завод. Но для большинства людей они так и остаются лишь «мечтами на колесах». В этой книге один из самых востребованных современных автомобильных фотографов Рене Стауд пытается немного приблизить эту мечту. Страница за страницей, Мастер Света, как его называют, позволяет этим звездам засиять на любом журнальном столике. И вот уже можно любоваться такими шедеврами, как Bugatti Chiron, Lamborghini Huracan Spyder и Mercedes AMG One.

Послушать на досуге

Композитор и пианист Люк Говард родом из Мельбурна. В 2011 году Люк вместе со своим приятелем, джазовым бас-гитаристом, отправился в путешествие по Северной Европе, которая вдохновила его для написания двух альбомов. После того как музыку Говарда отметили на влиятельной радиостанции BBC Radio 6, композитору из Австралии предложил контракт статусный британский лейбл. Теперь изысканные и хрупкие мелодии в стиле эмбиент сравнивают с работами пионеров этого жанра – Харольда Бадда и Брайана Ино. Новый альбом Люка Говарда The Sand That Ate The Sea наполнен неспешными мелодиями, нежным органом и впервые в его творчестве – хором.

Lunch Lady – зажигательная группа из Лос-Анджелеса, пахнущая жарой пустыни и тоскующая по британскому пост-панку начала восьмидесятых. Группа образовалось совсем недавно – в 2017 году, музыканты сделали небольшую демозапись и быстро начали выступать вживую. Почти ежедневные концерты шлифовали музыкальный материл, но песни Lunch Lady сплошь состоят из беспокойных воспоминаний, несчастной любви и меланхолии. Вокал солистки спокойный и уверенный, а бодрые гитарные рифы приятно с ним контрастируют. Летом прошлого года Lunch Lady подготовил треки для своего дебютного альбома Angel, который группа записала в Gauchos Electronics, культовой студии в истории панк-сцены Лос-Анджелеса.

Музыкант из Швеции, выступающий под именем sir Was, считает, что у музыки нет границ, и следует этому завету в своем творчестве. В основе его электронной музыки лежит его же опыт работы в качестве джазового саксофониста, а свое музыкальное образование он получил в Гетеборге, Швеция, и в Дурбане, Южная Африка. Про музыканта пишут, что он, с одной стороны, отражает тенденции, а с другой – обманывает ожидания. Новый альбом Holding on To a Dream – завораживающая смесь жанров, от классического соула и хип-хопа старой школы до свежей и легкой поп-музыки. Сам музыкант признается, что хотел сделать звук немного олдскульнее, но, когда понял, что у него получается что-то совсем другое, решил ничего не бояться и сделать что-то большее, чем задумывал изначально.

Jidenna, американский рэпер и продюсер, еще в средней школе организовал с друзьями рэп-группу, в которой начал аранжировать и писать музыку. Первый записанный ими альбом стал выпускным проектом музыканта в Академии Милтона, где он получил высшее образование. После этого Jidenna отучился в Стэнфордском университете по специализации «традиционное искусство», став в итоге бакалавром гуманитарных наук. Рэпер уделяет много внимания своему имиджу, называя его «вдохновленным гарлемским Ренессансом с влиянием традиционного западноафриканского дизайна». Jidenna снимается в кино: он сыграл главную роль в сериале «Белая ворона». Его песни звучат в кино: заново аранжированная версия Classic Man есть в оскароносном фильме «Лунный свет». Новый альбом музыканта 85 to Africa – уже в продаже.