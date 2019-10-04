Лукашенко и Зеленский заявили об отсутствии разногласий между Минском и Киевом

В рамках прошедшей в Житомире двусторонней встречи президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский заверили друг друга в дружественных отношениях между странами и готовности к тесному сотрудничеству.

«Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально близкие, одинаковые»,— обратился к президенту Белоруссии господин Зеленский.

Он выразил признательность своему белорусскому коллеге за то, что украинско-белорусская граница является «границей мира и сотрудничества». «Я лично благодарен президенту Лукашенко, что в условиях российской агрессии против нашего государства украинско-белорусская граница остается границей мира и безопасности»,— сказал Владимир Зеленский.

Александр Лукашенко отметил, что два государства никогда не имели и не имеют разногласий. «Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе. Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь»,— сказал господин Лукашенко.

Напомним, в 2018 году белорусский президент распорядился укрепить границу Белоруссии с Украиной. Позднее он объяснил необходимость усиления контроля на границе «хлынувшим из соседней страны потоком оружия».

Кроме того, в ходе встречи президент Белоруссии выразил уверенность в том, что президент Украины добьется окончания конфликта в Донбассе. «И с востоком (Украины.—“Ъ”) будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний президент для окончания войны, уверен, увенчается успехом»,— добавил Александр Лукашенко.

Несколькими днями ранее на встрече с украинскими журналистами господин Лукашенко в очередной раз заявил, что Минск готов принять в урегулировании конфликта в регионе непосредственное участие, но «напрашиваться» не будет.

О чем еще говорил президент Белоруссии с украинскими журналистам — в материале “Ъ” «Это как-то слишком мелко, вот так взять и объединить Беларусь и Россию».