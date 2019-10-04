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ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки

Банк России (ЦБ) видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки, сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

«Процентные ставки вошли в нейтральную зону, будем каждый раз рассматривать, смотреть различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения мы видим»,— сказала госпожа Юдаева, выступая на слушаниях в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, месяцем ранее ЦБ третий раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. По прогнозам аналитиков, до конца года на фоне низкой инфляции и слабых темпов роста российской экономики ЦБ еще раз может снизить ключевую ставку, до 6,75%. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября, опорное — 13 декабря.

Подробно о том, как ставки по вкладам и кредитам идут на снижение, читайте в материале “Ъ” «Ни дать, ни взять».

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