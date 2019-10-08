Audi Q8 55 TFSI quattro

Ответ состоит в том, что иногда жизнь прекрасна тем, что результат в ней не гарантирован. Иначе можно было бы, как философу в прекрасной абсурдистской басне А.К. Толстого, «сажать огурцы без всяких трудов, а только помощию геометрических исчислений».

Для сумасшедшего выигрыша часто бывают нужны не только точный расчет и честное производственное занудство, но и доля безумия, щепотка магии, пятый элемент случайности, какая-то вроде бы совершенно не обязательная для дела чепуха. «Разве это чепуха? Видала я такую чепуху, по сравнению с которой эта – разумна, как толковый словарь», как говорит в «Алисе в Зазеркалье» Черная Королева. Эта цитата, например, тоже вроде бы совсем ни при чем, но на самом деле она нужна, чтобы усилить ощущение абсурдности происходящего и растерянности автора. Типа – «но как, Холмс?!»

Проехав на Audi Q8, ты хлопаешь глазами и ловишь воздух открытым ртом, не понимая, как это сделано. Как целое стало больше простой суммы частей, из которых оно сложено.

Мы что, немецких купе-кроссоверов раньше не видели? Или, может быть, вы правда думаете, что достаточно уронить бетонную плиту на крышу флагманского донора Q7, приплюснув его заднюю часть, – и получится другой автомобиль? Да у них с Q8 даже колесная база различается буквально на миллиметр. Та же управляемая задняя подвеска, когда на малых скоростях задние колеса подруливают против передних, а на больших – вслед им. Да, у «многорычажки» другие настройки, да, понижен центр тяжести. Но в колесных нишах – те же пневмобаллоны. Позволяющие, кстати, если понадобится, задрать клиренс роскошного купе-кроссовера до внедорожных 254 миллиметров.

Или взять 340-сильный бензиновый V6 турбо под капотом Q8 – мы что, не встречали его раньше, да вот хоть в том же новом A6? И цифровую «приборку» Virtual Cockpit видим в первый раз в жизни? Технология «мягкого гибрида», активное торможение стартер-генератора, возвращение тока в бортовую сети – вторую, 48-вольтовую, – скоро без всего этого Audi, как говорится, на улицу не выйдет. Максимальная скорость в 250 км/ч – прекрасно. Но не из ряда вон, есть куда более быстрые машины. 5,9 секунды до сотни – достойно, но тоже видали и лучше.

Так почему же именно он? Летишь по пустой платной М11, наплевав на знаки, беспричинно хохоча и во все горло подпевая несущемуся из 23 динамиков Bang & Olufsen Advanced Sound System c 3D-звучанием классику британского прогрессив-рока семидесятых, путая слова и заменяя их мычанием. Звонит друг-сценарист с вопросом: «Какой сейчас самый крутой джип? У меня у героя по сюжету его должны угнать». Ответ моментальный: Q8. Хотя он и не самый крутой, и не джип.

Да потому что целое больше простой суммы частей. Потому что волшебство, магия и химия. Потому что это один из тех автомобилей, сидя за рулем которого не чувствуешь предела его возможностей – он просто не просматривается. И «восьмерка» вдруг начинает читаться как сошедший с ума знак бесконечности – вставший на дыбы, устремленный в небо.

Хотя точный расчет и честное производственное занудство тоже необходимы. Да и лишние лампочки лучше выключать, кто ж спорит.

Александр Янковский