В первый день, когда я пригнал к подъезду Lada Vesta Sport, сосед сказал: «Что за кусок?..» На второй день он долго стоял возле нее. Изучал взглядом. На третий день попросил посидеть внутри. На четвертый, когда я уже отдал автомобиль обратно дилеру, поинтересовался: «Ну и где? Думал прокатиться...» Последние несколько лет у него Mercedes-Benz G55.

Кого сегодня удивишь «гелендосом», пусть даже и с разгоном в пять секунд до сотни. Машины, созданные в эпоху сверхпотребления, устарели, и прежде всего – морально. С техникой у них все в порядке, но, когда в мире побеждает концепция совместного владения, характеристики автомобиля уже не имеют смысла. Еще каких-то пять-шесть лет назад можно было с гордостью говорить о ньютон-метрах и секундах, сконцентрированных где-то в глубине силовой установки, а сегодня это китайский язык. Ты видишь перед собой гордого обладателя спортивной или представительской машины, он что-то вещает о крутизне, а ты слышишь только «тя-тя-тя, тю-тю-тю и ти-ти-ти». Мимо кассы. В наше время покупатель автомобиля люкс-сегмента оказывается в смешной и одновременно трагической ситуации. Примерно как Остап Бендер в поезде со своим миллионом среди студентов-романтиков.

Зато владелец Lada Vesta Sport в тренде. Он скромен – сегодня это плюс. Он ценит красоту – это вообще всегда было плюсом. А что касается «спорта», то эта приставка к отечественной модели что-то да значит. Здесь серьезные тормоза – говорят, самые мощные за всю историю завода. Перенастроенный мотор – не чип-тюнинг, а с новыми деталями. Усиленная коробка передач с большим ресурсом и толерантная к повышенной нагрузке. Крутая подвеска для резких и скоростных виражей. Все это при желании может быть испытано на ближайшем автодроме. Живи я возле Смоленского кольца или Рязанской трассы, не отказал бы себе в удовольствии, но пока до них доберешься…

Так что плетусь в московских пробках и отмечаю раздражающие моменты. Например, подергивания на первой передаче, тусклые приборы… Косяки обычно прощаются красивому автомобилю. Мы знаем это на примере итальянских машин, у которых разве что двигатель по дороге не отваливался. Хотя, говорят, пару раз было и такое. Когда видишь перед собой красивую вещь, желание копаться в ее мелких недостатках пропадает.

Lada Vesta Sport – это один из тех модных гаджетов, который стоит купить, если есть желание выделиться в толпе и заодно порадовать собственный глаз. Если хотите, это нечто вроде русского iPhone. Взял, поездил и далее с нетерпением ждешь новой версии. Так по кругу. Владелец G55 не может себе позволить менять машину каждые два-три года. Обладатель Vesta – без проблем. Впрочем, здесь мы вступаем на территорию старого спора между пользователями одноразовых лезвий и многоразовых бритв.

Вернемся к «весточке». За миллион рублей здесь не только аэродинамический обвес, заниженная на 31 миллиметров подвеска и расширенная колея с крупными 17-дюймовыми колесами на низкопрофильных шинах. Есть и камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла.

В интерьере черный потолок и кресла с ярко выраженной боковой поддержкой, отделанные чем-то вроде алькантары. Приятная кожа на рулевом колесе и рукоятке МКПП. Под капотом форсированный двигатель 1,8 литра на 145 лошадиных сил с модернизированными системами впуска и выпуска. Хотелось бы, конечно, больше, но...

Жуже Писла