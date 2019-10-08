«От Москвы до Бреста нет такого места…» – поется в старой песне про военных журналистов. Этот топоним в контексте Великой Отечественной войны упоминается часто. Город-герой как-никак. Именно с обороны Брестской крепости началась для нашей страны кровавая четырехлетняя эпопея. И именно брестский рубеж был той точкой, к которой стремились наши войска, чтобы продолжить битву как бы сначала, только теперь уже не на нашей территории, а на чужой. На самолетах, на танках, пешком, ну и, конечно же, на машинах. В том числе – «иномарках», как сказали бы сегодня.

Анатолий Пустовит, рисунки автора

Рисунок: Анатолий Пустовит

Количество автомобилей, поставленных в СССР союзниками за годы войны, в разных источниках указывается разное. Чтобы ни с кем не спорить и не ошибиться, скажем так: их число измерялось сотнями тысяч. И изрядную часть этих огромных цифр составляли легкие внедорожники Willys. Те самые, из которых потом выросла марка Jeep.

В нашей автоколонне, отправившейся с востока на запад, из Москвы в Брест, конечно же, был и Wrangler – прямой потомок того самого «Виллиса». Последние когда-то поставлялись к нам по морю, упакованными в деревянные ящики в виде этаких «кит-каров». О чем сегодня в какой-то степени напоминает и конструкция Wrangler. За какие-то минуты с помощью отверток и даже без применения крепких слов с машины можно снять крышу, двери… Правда, не для того, чтобы упаковать ее в ящик. А для того, чтобы отправиться на пляж, например. Мирное время диктует свои законы. «Перекуем мечи на орала» – скульптура знаменитого Евгения Вучетича. Стоит, между прочим, в США, на родине Jeep.

Рисунок: Анатолий Пустовит

Словно «Катюша»

Ну и, конечно же, дорога, ведущая через Минск дальше, к Бресту, совсем не военный большак. Отличный асфальт. Фуры в правом ряду, ты в левом. Граница с Белоруссией – лишь небольшое замедление. Дальше поражают аккуратно стриженные полотна газонов вдоль трасс. Все поля обработаны. Валки «сброшюрованной» соломы на всей протяженности. Из них даже делают скульптурные композиции у дорог. Не Вучетич, конечно, но симпатично.

И тут самое время сказать, как ведут себя машины. В том, что представители марки Jeep способны проехать по пашне – хоть вдоль борозды, хоть поперек, – убеждать никого не надо. Но вот сейчас. Когда под колесами ровный асфальт, а в машине, если и утомленные, то отнюдь не боями, вполне себе сытые гражданские. Удобно ли? Или «я старый солдат, донна Роза, и не знаю слов любви»?

Рисунок: Анатолий Пустовит

Рисунок: Анатолий Пустовит

Надо сказать, что и конструкторы, и дизайнеры Jeep в курсе, что на дворе мирное время и техника марки, сохранив свои выдающиеся внедорожные качества, должна быть удобна для повседневной эксплуатации в мегаполисах или на хороших дорогах, их соединяющих.

Взять тот же Wrangler. Автомобиль стабилен на скорости по прямой, точен в поворотах и совершенно не утомляет в пробках, для чего есть восьмиступенчатый автомат. В материалах и исполнении интерьера появилось неожиданное ощущение люкса. Кожа на сиденьях и обшивке руля, алюминий в оформлении центральной консоли, отличный пятидюймовый дисплей в базе – все это создает неожиданно приятную для брутального внедорожника атмосферу. Кнопки покрыты приятной на ощупь резиной. Чтобы пальцы не скользили!

Рисунок: Анатолий Пустовит

У Jeep Compass я бы обратил ваше внимание на электропривод багажного отсека, делающий удобным посещение придорожных продмагов. А также на электронные помощники водителю, значительная часть из которых пригодится не на бездорожье, а именно в городе. Система контроля слепых зон с функцией контроля поперечного движения позади автомобиля при движении задним ходом, камера заднего обзора с выводом на монитор динамических направляющих линий, ассистент автоматической парковки – как параллельной, так и перпендикулярной – или адаптивный круиз-контроль.

Что касается Jeep Grand Cherokee, то тут и комментировать нечего. Этот автомобиль получил больше наград, чем любой другой внедорожник мира. Причем не только за его способности пересекать водоемы вброд, но и за то, что делать это можно в условиях комфорта и даже роскоши. Достойны упоминания и преклонения силовые агрегаты Grand Cherokee. 710-сильная версия Trackhawk летит как ракета, выпущенная из системы залпового огня «Катюша».

Рисунок: Анатолий Пустовит

Рисунок: Анатолий Пустовит

Рисунок: Анатолий Пустовит

Чувство свободы

А когда машина хорошая, можно не напрягаясь и по сторонам посмотреть. Тем более по дороге к Бресту есть масса всего интересного.

Заехали на страусиную ферму. Семьдесят лет эта птичка живет. Как сказал один из коллег, «без мозгов можно и сто лет прожить» Мозг у страуса меньше глаза и не имеет коры, так что поведение пернатого определяется только инстинктами.

Замок Радзивиллов – это тоже про инстинкты. В человеке ничего не меняется – все те же форматы доминирования. Меняются только декорации, а природа человека остается той же: хорошо поесть, мягко поспать, произвести впечатление на гостей. Хозяин встречал визитеров на лошади с золотыми подковами. Интерьер – в китайских шелках с розочками. Тайный ход вел из спальни мужа к жене, минуя дверь в сокровищницу, в которую он, видимо, заглядывал чаще, чем к прекрасной половине.

В Бресте – конечно же, знаменитая крепость. А еще железная дорога и замечательный музей рельсового транспорта. Среди прочих достопримечательностей – кинотеатр «Беларусь», расположившийся в здании некогда самой крупной в Европе синагоги. Не все, кстати, знают, что Брестская область дала Израилю четырех глав государства, а том числе и его основателя. А еще – знаменитый на весь Союз ликеро-водочный завод, первым перешедший с «бескозырок» на «колпачки». Кстати, тема! Ведь назад мы едем на поезде. Автомобили марки Jeep дают, конечно, безграничное чувство свободы. Кроме одного – свободы выпить.