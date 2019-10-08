Лед, ноль, два

Вся современная автомобильная электроника дееспособна только в тех пределах, которые определяют физические возможности шин. Поэтому не будет преувеличением сказать, что именно шины определяют поведение автомобиля. Особенно зимой. Которая, увы, уже не за горами. И которая, как известно, спросит строго.

Фото: Pirelli

Валерий Чусов

Глобализация заставляет нас забыть о границах и региональных особенностях. По крайней мере, когда речь идет о промышленных продуктах. Это пармезан считается настоящим, только если его сделали в Италии, а вот шины – одни для всех. И компания из страны, где снег в большей части районов выпадает не каждую зиму, делает отличные зимние шины. Правда, чтобы их довести, Pirelli использует полигон в Швеции, около города Лулео на 65-й параллели – это широта Архангельска. Так что зима здесь настоящая!

Для меня тест Pirelli Scorpion Ice Zero 2 начался с поездки на Lamborghini Urus, правда, не за рулем. Чтобы продемонстрировать все возможности шин, управляли этими спортивными кроссоверами профессиональные гонщики. Впечатления – самые сильные! Временами автомобиль летел уже не в переносном смысле, а в самом прямом. На проложенной трассе нашелся не один подъем с трамплином, не говоря о заносах в поворотах. С одной стороны – ну так на то и нужны 650 «лошадей» под капотом. Но все они оказались бы бесполезны, если бы шины не обеспечили сцепление с дорогой – особенно заснеженной.

Чтобы не сильно увеличить вес покрышки из-за выросшего числа шипов, их сделали меньше по размеру – длину уменьшили с 11 до 10 мм, а массу – с 1,1 до 0,9 грамма. Так что суммарный вес минимального комплекта шипов вырос со 143 граммов до 171.

Pirelli гордится тем, что ее зимние шины получили омологацию от Lamborghini. Само по себе сочетание повышенной проходимости и высоких динамических характеристик – уже антагонизм. Но решение нерешаемых задач сегодня особенно в цене – решать решаемые уже научились. Создание шин для столь необычного автомобиля, как Urus, и правда повод для гордости, это прямо-таки квинтэссенция всех самых-самых свойств: нужно обеспечить динамику, управляемость, комфорт, да еще и проходимость.

Отойдя от «прохвата» со шведским гонщиком на итальянском автомобиле, можно и самому попробовать новые шины. Для начала – трасса с ледяными участками. Глубокий снег в буквальном смысле смягчает последствия ошибок, так что за несколько раз можно научиться точно вписываться в правильную траекторию и оценить, насколько эффективны электронные системы стабилизации – а также узнать, что иногда и они не помогают. С физикой не сможет поспорить никакая электроника. А вот хорошие шины расширяют возможности автомобиля – они-то как раз работают в точном соответствии с законами физики.

Расположение шипов в шине было отработано на компьютере в 3D-моделях. Результатом стало не только улучшение сцепления, но и снижение шума при движении. Во-первых, это тоже экология, во-вторых – комфорт. Все-таки Ice Zero 2 предназначены для премиальных брендов и престижных моделей. Фото: Pirelli

Модели Scorpion Ice Zero 2 до посадочного диаметра 21 дюйм включительно производит завод Pirelli в Воронеже. Ну что же, приятно, что в итальянском суперкроссовере есть что-то российское! Фото: Pirelli

По сравнению с предыдущим поколением минимальное число шипов в Ice Zero 2 увеличено со 130 до 190. И уже одно это – свидетельство умения Pirelli делать хорошие шины. Дело в том, что количество шипов в Европе – в северных странах, где они разрешены, – ограничено пятьюдесятью на метр окружности. Больше поставить можно, только если доказать в ходе испытаний, что шина не изнашивает дорожную поверхность.

Шипы – ключевая деталь Ice Zero 2. Они несимметричные, передняя часть шире задней, так что на торможение шипы работают эффективнее, чем на разгон. Для повышения эффективности вокруг шипов предусмотрены карманы – в них собирается выщербленный шипами снег и лед, чтобы эти ошметки не снижали эффективности шипов.

Важно еще и распределить шипы по шине. Если шип попадает в след от предыдущего, он работает не так эффективно. Поэтому на Ice Zero 2 есть 24 вертикальные линии и 12 неравномерно повторяющихся горизонтальных линий, на пересечении которых и располагаются шипы. Задача состояла в том, чтобы оказавшиеся в пятне контакта шины с дорогой шипы максимально заполняли это самое пятно, и в процессе движения шип никогда не попадает в след от предыдущего.

Наш тест проходил ранней весной 2019 года, когда специалисты Pirelli еще продолжали испытания и собирали статистику по результатам огромной работы, проведенной при проектировании и выпуске Scorpion Ice Zero 2. Это журналистам интересно покататься на самых современных и быстрых автомобилях, а сотрудникам полигона надо наматывать круги на разных трассах, снимая показатели. Вот тут замеряют боковые ускорения в поворотах, а тут – меряют, как машина тормозит… Но уже тогда можно было сказать, что Pirelli определенно удались ее новые зимние шины. Если они способны доставлять удовольствие, обеспечивая при этом безопасность на суперкарах, то на машинах попроще их возможностей должно хватить с многократным запасом.