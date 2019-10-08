Зачет автоматом

«Если внезапно вам кто-нибудь скажет, что он поездил на всем – то есть даже на луноходе – и смысл познал, разве УАЗом не управлял, вы человеку тому объясните: кто на Козле не скакал – не водитель!» Мы рифмовали такое с коллегами за рюмкой чая лет двадцать назад. Когда еще не верилось, что водить УАЗ однажды станет вполне удобно, а уже тем более что ему поставят автоматическую коробку.

Ярослав Королев

Радость в рассказе о столь важном событии для марки UAZ была бы неполной без оглядки на самое начало нулевых. Я тогда по долгу службы постоянно ездил в Ульяновск и отслеживал успехи автопроизводства. Вернее, на ту пору – неуспехи. Уазовцы переживали трудные времена, можно сказать катастрофические. На заводе десятками лет выпускались «козлики», «буханки» и «головастики» – устаревшие и некачественные. В середине девяностых стартовал вроде бы современный по ульяновским понятиям «Симбир», но оказался не особо удачным, и опять страдала сборка. К нулевым предприятие пришло с огромными убытками. Но в двухтысячном году УАЗ приобрела компания «Северсталь», и события сильно оживились.

Фото: УАЗ

Что не изменилось, так это жесткое подключение передней оси и возможность задействовать понижающую. Но рычаг раздатки давно в прошлом, сейчас режимы привода меняются круглой ручкой. А на экране отображаются схемы. Ходят слухи, что в следующем поколении флагман лишится рамы и получит дифференциальный тип 4WD. Фото: УАЗ

Одна штука со столиками

С верхних этажей корпуса заводоуправления предприятие казалось обычной постсоветской промзоной. А если спустишься на территорию – ее неопрятное состояние удручало. Возрастные нечистые конвейеры – тоже. Запомнился эпизод со сборкой. Мимо меня проехала рамная основа с явно кривой бракованной деталью, я крикнул: «Эй, посмотрите же!» – но через секунду на раму начали бесстрастно крепить кузов.

Любопытство вызывала начавшаяся параллельно с этой уазовской повседневностью разработка автомобилей будущего. Например, готовили минивэн 3165, который успел пережить рестайлинг, оставаясь концептом. Сделали пробные пикапы на базе 3160. Наконец, появился эффектный экспериментальный внедорожник 3162 с раскладными столиками в шикарном салоне. Единственный образец. Главный конструктор завода Сергей Гайсин лично и строго наказал мне беречь экземпляр во время съемки для журнальной статьи. Внедорожник я вернул в целости и потом гадал, попалась ли Гайсину та статья, где на заглавном фото 3162 ехал по глубокой луже, расшвыривая обломки льда, словно ломая ульяновский застой. Вот с этого ледокола и началась история по-настоящему новой для тех времен, имиджевой и знаковой модели UAZ Patriot.

Премьера серийных «Патриотов» состоялась в 2005 году. Журналистов пригласили в Сочи, мы рулили по шоссе и бездорожью. Искренне хвалили удачную новинку, ее достойные ездовые качества, неожиданно приличное исполнение. Так понравилось, что позже я решил взять на тест товарную машину у дилера. И горько разочаровался. Ехала она много хуже, изготовлена была тяп-ляп. По всей вероятности, УАЗы для демонстрации в Сочи шаманили особенно тщательно как эксклюзивные. А красиво выступить перед широкой публикой не получилось. Но сразу после дебюта Patriot потихоньку принялись доводить до ума.

«Патриоты» с автоматами доступны в комплектациях «Оптимум», «Премиум» и «Статус». Еще выпустят ровно триста экземпляров Edition I с особыми кожаными сиденьями и номерными табличками. Максимальная цена версии с АКП – 1 268 000 рублей, малотиражная машина дороже на двадцать тысяч. Фото: УАЗ

Фото: УАЗ

В начале нулевых УАЗ отличился по части трансмиссии. На модель 315195 Hunter придумали ставить МКП из Арзамаса с нетрадиционной схемой включения. Задняя передача на месте второй, на месте задней – четвертая. На коробку обрушился шквал критики, и ее довольно быстро упразднили. Фото: УАЗ

Эволюционер

Подробная хронология модернизаций заняла бы тут целую страницу. Мелкие либо крупные перемены у «Патриота» – работы над ошибками или дополнения – имели место каждый год без исключений. Если подводить итоги по-крупному и пятилетками, скачки эволюции впечатляют. К 2010 году образовались иранская передняя панель, кресла от SsangYong Rexton, АБС Bosch, рулевой механизм и кондиционер Delphi, дизель Iveco. Еще через пять лет бензиновый и дизельный моторы ЗМЗ подогнали под нормы Евро 4, поставили раздатку Dymos с электрическим управлением, климатическую установку Sanden и аудиосистему с USB. Еще надо учитывать постоянные точечные улучшения внешности и салона, расширение списка оборудования и многочисленные мелкие правки конструкции вроде применения более надежных шведских хомутов.

И вот я представляю, что пересел в нынешний Patriot прямо из-за салонного столика давешнего прототипа. Совсем разные внедорожники! У актуального автомобиля – фейслифтинг, дневные ходовые огни, мультифункциональный руль с подогревом, подушки безопасности, парктроники и камера заднего вида, ESP и один топливный бак вместо былых двух. Бензиновый двигатель ЗМЗ-409 серьезно модернизирован, переименован в ZMZ Pro, выдает 150 л.с. и 235 Нм. Сцепление поменяли на новое Luk с низким усилием выжима, понижено усилие и на рычаге МКП. Для улучшения комфорта хода изменены амортизаторы, задние рессоры и стабилизатор. В рулевом управлении есть уменьшающий вибрации демпфер.

А еще впервые на УАЗе стала доступна автоматическая коробка!

Автоматику прессе продемонстрировали в Азербайджане, где выяснилось, что коробка хорошо подходит и для движения по бездорожью. На одной из улиц в старой части столичного Баку когда-то падал и выкрикивал свое бриллиантовое «Чьорт побьери!» актер Андрей Миронов. Из журналистов на Patriot с АКП не чертыхался никто. Фото: УАЗ

Двухпедальный конь

Как вы поняли, Patriot уже во многом состоит из импортных комплектующих – патриотизм похвален, а надежность и репутация дороже. Вот и АКП выбрана зарубежная, шестиступенчатая с мануальным режимом. Она выпускается во Франции на заводе фирмы Punch Powerglide – это бывшее подразделение концерна GM, которое поставляло трансмиссии для моделей Cadillac, Chevrolet и BMW. Коробка рассчитана на мощность в 320 л.с. и крутящий момент в 450 Нм, а значит, к мотору ZMZ Pro она подходит даже с запасом.

Главное – перед нами самый удобный в управлении УАЗ за всю историю завода. Да, на ездовой презентации одному из коллег показался невнятным ход рычага по позициям, у другого водителя коробка суетливо попрыгала между первой и второй при подъеме в горку. Но резюме всех проверявших единогласное – предложенный автомат адекватен.

И хорошо забыть на УАЗе про педаль сцепления. Благо у автомата удобен и ручной режим, а мотор достойно вытягивает в зафиксированных диапазонах. Кстати, по паспортному расходу двухпедальный Patriot выигрышнее «механического» на шоссе – экономит до пары литров. Или другой плюс: с появлением АКП переделаны пол в зоне рычага, опоры силового агрегата и крепление выпускной системы, поэтому Patriot стал еще и потише.

В общем – событие! По идее, круг покупателей флагмана должен расшириться. Но даже с автоматом UAZ Patriot никак не приблизился к нише кроссоверов и остается в характерном образе – больше внедорожном, не для каждого. Хэштег #мойуаз на фирменной странице в сети Facebook читается двусмысленно для версии с любой коробкой – как про мойку после офф-роуда.

Одновременно с дебютом АКП внедорожник получил новые опционные кресла. Также появилась медиасистема с онлайн-сервисами, которая позволяет управлять частью функций со смартфона. Например, можно дистанционно запустить двигатель. Фото: УАЗ