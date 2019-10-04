BMW назвала стоимость M-версий моделей X5 и X6 в России

Компания BMW назвала рублевую стоимость M-версий моделей X5 и X6, которые также будут доступны в «экстремальных» версиях Competition.

Для кроссоверов с 600-сильным 4,4-литровым турбированным V8 и 8-ступенчатым «автоматом» в России подготовлена ограниченная серия SE, которая будет отличаться богатым стандартным оснащением. BMW X5 M SE будет стоить от 8,9 млн руб., а BMW X6 M SE — от 9,3 млн руб.

Более мощные 625-сильные варианты Competition оцениваются минимум в 9,2 млн руб. (BMW X5 M Competition) и 9,5 млн руб. (BMW X6 M Competition). В продаже кроссоверы появятся со 2 мая 2020 года.

Напомним, премьера спортивных модификаций BMW X5 и BMW X6 состоялась в октябре 2019 года.