BMW представила M-версии моделей X5 и X6

BMW X5 M и BMW X6 M. Фото: BMW

BMW X5 M и BMW X6 M. Фото: BMW

BMW X5 M. Фото: BMW

BMW X5 M. Фото: BMW

BMW X6 M. Фото: BMW

BMW X6 M. Фото: BMW

Оба автомобиля оснащаются 600-сильным 4,4-литровым турбированным V8 (у модификации Competition - 625-сильный двигатель), который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с активным дифференциалом на задней оси. У M-кроссоверов усилен кузов и перенастроена подвеска.

Новинки отличаются более агрессивным аэродинамическим обвесом, большими колесными дисками, спортивными креслами и рулем, а также особой графикой цифровой панели приборов. Исполнение Competition получило черный декор кузовных элементов.

В продажу на европейском рынке BMW X5 M и BMW X6 M, а также их варианты Competition поступят в апреле 2020 года.