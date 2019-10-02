02 октября, среда
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BMW представила M-версии моделей X5 и X6

Компания BMW представила M-версии моделей X5 и X6, которые также получили «экстремальные» версии Competition.

Оба автомобиля оснащаются 600-сильным 4,4-литровым турбированным V8 (у модификации Competition - 625-сильный двигатель), который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с активным дифференциалом на задней оси. У M-кроссоверов усилен кузов и перенастроена подвеска.

Новинки отличаются более агрессивным аэродинамическим обвесом, большими колесными дисками, спортивными креслами и рулем, а также особой графикой цифровой панели приборов. Исполнение Competition получило черный декор кузовных элементов.

В продажу на европейском рынке BMW X5 M и BMW X6 M, а также их варианты Competition поступят в апреле 2020 года.

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