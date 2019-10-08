Четвертый флагман

Случилось то, чего состоятельная публика ждала почти три года. Lexus – это теперь не только автомобиль, но еще и яхта. Ее концепт показали в январе 2017 года, а 30 октября нынешнего на выставке во Флориде публике представят серийное судно, получившее индекс Lexus LY 650. Длина судна – без малого 20 м. Легкий и высокопрочный корпус изготовлен из полимеров, армированных угле- и стекловолокном. В носовой части размещаются два капитанских кресла и диваны. В кормовой – камбуз. Уровнем ниже – три элегантные каюты с довольно высокими, больше двух метров, потолками, а также туалетными комнатами и душевыми кабинами в каждой из кают. Разумеется, для реализации замысла бренду Lexus не пришлось возводить собственную судостроительную верфь.

Докупят ли нынешние владельцы машин Lexus к автомобилям еще и лодку той же марки – все же вопрос. Если верить изданию Business Insider, цена яхты Lexus составит около 3,5 млн долларов – в разы дороже, чем любой из автомобилей марки.

В проектировании японской марке помогала компания Nuvolari Lenard из Венеции, специализирующаяся на проектировании крупногабаритных яхт, изготавливаемых по индивидуальным проектам. Непосредственно строительство вела фирма Marquis Yachts из американского штата Висконсин. А двигатели, которые устанавливаются на яхту, шведской марки Volvo Penta. Однако ни у кого язык не повернется сказать, что это не Lexus. В дизайне судна легко читаются приемы, знакомые нам по автомобилям марки. Интерьеры выполнены с оглядкой на философию омотэнаси – японского гостеприимства, выражающегося в искреннем и добросердечном предугадывании и исполнении желаний гостей. А для повышения эффективности производства и обеспечения высокого уровня качества американские судостроители применяли в своих технологических процессах знаменитую производственную систему Toyota.