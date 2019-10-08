Прогулочный монстр

Brabus подразумевает не только скорость, но и роскошь: кресла обшиты эксклюзивной кожей, которой не страшны в буквальном смысле солнце, воздух и вода.

Для тех, кто в танке: скорость 50 узлов – это серьезно. Как следует освоив асфальт и бездорожье, компания Brabus обратила внимание на воду. Начать решили с очень интересного сегмента – люксовых прогулочных катеров с профессиональными гоночными возможностями. В 2017 году в альянсе с финским производителем лодок Axopar Boats была создана компания Brabus Marine. Аналогично тому как на платформах Mercedes-AMG создаются суперкары Brabus, семейное предприятие из Ботропа теперь трансформирует и лодки Axopar в суперлодки Brabus Shadow. Эти мощные суда предназначены для избранной группы владельцев, которые хотят насладиться самыми лучшими впечатлениями от катания. Кокпит Shadow 500 рассчитан на прием девяти человек для однодневных прогулок в береговой зоне и не более шести, если есть планы отправиться в открытое море.

Суммарная отдача силовых установок FourStroke Mercury Marine V8 ProXS – 500 л.с. Этого достаточно для захватывающего ускорения до скорости свыше 90 км/ч.

На борту достаточно места для хранения гостевого багажа, снаряжения для водных видов спорта, еды и напитков. Лодка подходит для любого климата, кабина может быть полностью закрытой или превратиться в кабриолет. Shadow 500 – самый свежий проект Brabus Marine. Судя по релизу, новинка получилась невероятно маневренная, простая в управлении и практичная одновременно. 28 футов длины и малая осадка позволяют швартоваться в маринах со строгими ограничениями по размеру и подходить близко к берегу в небольших бухтах. Точно так же, как долларовые миллионеры содержат по несколько домов в разных странах, катер Brabus Shadow 500 может быть вторым, третьим или четвертым судном во флотилии своего владельца. Особенно если условный «форбс» молод, активен и любит острые ощущения. Кроме того, «пятисотый» еще и идеальный тендер на суперъяхту.