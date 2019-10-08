Спасибо что живой!

Певучее название электрокара Evija означает «первый из существующих» или «живой». Ударная мощь в две тысячи «лошадей» делает «живого» самым мощным в мире серийным дорожным автомобилем. Разумеется, с такой «конницей» можно все что угодно, однако заявленная максимальная скорость не сильно впечатляет – «всего» 320 км/ч. А вот разгон, благодаря фантастическому моменту в 1700 Нм, абсолютно гоночный: менее чем через 9 секунд вы окажетесь на отметке 300 км/ч! Внешней особенностью машины являются огромные боковые тоннели, сквозь которые, как по трубам, проходит воздух. Часть воздушных потоков направлена на охлаждение батарей: в самом агрессивном режиме Track можно мчаться на всю катушку около семи минут, не боясь их перегрева.

Evija – первый в мире серийный дорожный автомобиль с лазерными «лампами» как для основного, так и для ближнего света. Крыловидные элементы внутри линз образуют дневные ходовые огни и указатели поворота.

Магниевые колеса размером 20 и 21 дюйм обуты в спецрезину Pirelli Trofeo R. Помимо нее, справиться с экстремальной динамикой Evija поможет тормозная система AP Racing с карбон-керамическими дисками спереди и сзади. А еще Lotus Evija обещает самую быструю в мире зарядку аккумулятора. При поддержке конюшни Williams разработаны зарядные устройства, позволяющие полностью «заправиться» всего за 18 минут. Максимальный пробег на одной зарядке – 400 км. В интерьере мы видим идеальный баланс между трековой эстетикой и комфортом роскошного дорожного автомобиля. Кресла c карбоновым каркасом отделаны толстыми накладками из алькантары и оснащены ручной регулировкой вперед/назад. Рулевая колонка также подгоняется вручную. Тираж в 130 экземпляров для такого рекордсмена представляется несколько избыточным. Однако создатели уверены, что Lotus Evija стоимостью за 2 млн евро будет распродан согласно их планам.