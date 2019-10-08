Разгон и молния

Интересно, что по этому поводу сказал бы Ферруччо Ламборгини, но самый быстрый, роскошный и технически продвинутый Lamborghini создан не в честь отца-основателя, а в честь… Фердинанда Пиха, недавно, к сожалению, также покинувшего этот мир. Вероятно, он был бы не против, поскольку гиперкар, названный Sian, посвящен человеку, который сыграл значительную роль в приобретении Automobili Lamborghini в 1998 году компанией Audi AG, принадлежащей Volkswagen Group, председателем которой Пих тогда являлся. Причем не только приобрел, но и сохранил при этом, по словам нынешнего главы Lamborghini Стефано Доменикали, «уникальную итальянскую суперспортивную суть марки».

Название Siаn означает «вспышка молнии» на родном для марки болонском диалекте. И это роднит машину не только с «корнями», но и намекает на наличие электрической составляющей. Так и есть. Это первый серийный гибрид марки. И какой! Вместо батарей между кокпитом и мотором в Siаn установлен суперконденсатор, который в три раза мощнее традиционных аккумуляторов аналогичного веса. Вместе с табуном от V12 6.5 суммарная отдача комбинированной силовой установки возросла до 819 сил. При всех новациях Siаn построен не с чистого листа. Его физическим донором является заряженный Lamborgini Aventador SVJ: шасси, полноприводная трансмиссия, колесная база, амортизаторы – все это и многое другое «импортное». Однако кузов, оптика, аэродинамические элементы и даже многие детали интерьера абсолютно уникальны. В автосалоны Siаn не поступит: компания соберет ограниченную серию из 63 машин в память о 1963 годе – именно с этой даты началась история марки. Все машины уже проданы.