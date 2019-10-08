Ягодка опять

Сегодня едва ли кто возьмется спорить с утверждением, что корейские автопроизводители давно уже догнали, а в чем-то даже обогнали своих европейских конкурентов. И по качеству сборки, и по оснащенности, и по надежности, и даже по художественным решениям. Что же касается соотношения цены и качества, то оно у упомянутых марок даже лучше, чем у представителей Старого Света. Корейцы, может быть, и рады были бы задрать цены, вот только право это еще надо заслужить. Чтобы доказать весомость бренда и напомнить, что на рынке марка Hyundai появилась не вчера, специально к Франкфуртскому салону был подготовлен концепт 45 EV. Потому что ровно 45 лет назад, в 1974 году, компания показала прототип модели Pony Coupe, которому удалось стать первым массовым корейским автомобилем отечественного производства и с которого, собственно, Hyundai и начал наращивать свою мощь.

Концепт-кар, конечно же, предполагает движение в автономном режиме. Поэтому дверные карманы в салоне – прозрачные, чтобы пассажиры сразу могли отыскать в них свой планшет или книгу.

Автомобиль с индексом «45» – это тоже купе, своим дизайном он безошибочно возвращает нас к тому самому Pony. Только сегодня модель, конечно же, электрическая. Причем, стань она серийной и окажись на улице, об этом могли бы догадаться даже неосведомленные прохожие: находящийся в нижней части двери специальный индикатор показывает уровень заряда батарей, что позволяет водителю, еще подходя к автомобилю, понять, насколько далеко тот может уехать на имеющемся заряде. Батареи, как водится, размещены в днище автомобиля, что позволило конструкторам сделать в салоне абсолютно ровный пол, а дизайнерам – превратить интерьер в подобие гостиной, где комбинации дерева, ткани и кожи больше напоминают мебель в комнате, нежели салон автомобиля.