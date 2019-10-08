Прозрачные намеки

Пару лет назад марка из Ингольштадта проектировала луноход. Но пока на спутник Земли его доставить не удалось, имеющийся опыт можно применить в более земных делах. Показанный на Франкфуртском автосалоне концепт-кар AI:Trail quattro преподнесен его создателями как «внедорожник будущего». Внешне это транспортное средство мало похоже на автомобиль в привычном понимании. Если искать какие-то параллели, то ближе всего окажется, вероятно, багги. У Audi AI:Trail огромные 22-дюймовые колеса, а посаженная на них каплевидная пассажирская капсула больше похожа на кабину вертолета. Это, кстати, подчеркивают и сами авторы проекта. Везде, где это возможно, кузовные панели сделаны прозрачными – даже фирменная решетка «сингл фрэйм» прозрачная, чтобы обеспечить водителю обзор во все стороны, как в вертолете.

В задний бампер встроен отсек для грязных вещей, например сапог, альпинистского снаряжения или мокрой одежды.

Привод, конечно же, электрический. Батарея находится в нижней части кузова, но за счет 35-сантиметрового клиренса она должна остаться неуязвимой даже на серьезном каменистом бездорожье или преодолевать вброд водную преграду до полуметра глубиной. В числе важных технических характеристик внедорожного электромобиля – малая масса и максимальная жесткость кузова. Именно поэтому кузов концепт-кара Audi AI:Trail изготовлен из стали, алюминия и углепластика. В результате его масса составляет всего лишь 1750 кг, и это несмотря на наличие аккумуляторной батареи высокой емкости. Поскольку задача внедорожника – передвигаться в местах, где не всегда есть цивилизация, для него очень важен запас хода. Из этих соображений максимальная скорость электромобиля ограничена на отметке 130 км/ч. Запас хода на шоссе – 500 км. На офф-роуде вдвое меньше.