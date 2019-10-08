Роскошь из отходов

Кто-то из великих в свое время сказал, что, делая что-то из чистого золота, ты невольно загоняешь себя в тупик. Потому что дальше, чтобы не опускать планку, ты должен будешь сделать что-то из платины. А потом тебе будет еще сложнее что-то придумать. Поэтому и в мире моторов, и в мире роскоши эту «гонку вооружений» давно уже прекратили. Невозможно, например, на каждом новом поколении модели делать более мощный двигатель. Это и затратно, и, по большому счету, никому не нужно, в том числе потребителю. Но тогда каким образом показать, что ты не стоишь на месте? Только продемонстрировав, что ты теперь способен достигать тех же целей, но с меньшими затратами и при меньшем вреде экологии.

Благодаря интеллектуальной эксплуатационной стратегии концепт располагает комфортным запасом хода до 700 км.

Скажем, мотор развивает те же 400 л.с., но за счет применения в конструкции наддува, иной степени сжатия и увеличенного числа оборотов потребление топлива удалось снизить на 20 процентов. Достижение? Безусловно. Именно под этим углом зрения, вероятно, стоит рассматривать представленный на Франкфуртском автосалоне концепт электрического седана представительского класса Mercedes-Benz EQS. Девиз проекта – «прогрессивная роскошь». То есть, с одной стороны, это величественный лимузин, со светящимся «поясом» вокруг кузова, с радиаторной решеткой, представляющей собой голографическое шоу, с задними фонарями, в свете которых можно насчитать 229 отдельно светящихся звездочек бренда. Но при этом в отделке салона наряду с натуральным деревом применяется микрофибра, изготовленная из переработанных пластиковых бутылок. А для обивки потолка используется текстиль с подмешиванием в него определенной доли переработанных пластиковых отходов из океана.