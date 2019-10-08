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Силовая установка – электрический полный привод с переменным распределением тягового момента между осями и аккумулятор, глубоко расположенный в днище кузова между осями. Мощность – 350 киловатт. Разгон до «сотни» – 4,5 секунды.

Роскошь из отходов

Mercedes-Benz Vision EQS

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 17

Кто-то из великих в свое время сказал, что, делая что-то из чистого золота, ты невольно загоняешь себя в тупик. Потому что дальше, чтобы не опускать планку, ты должен будешь сделать что-то из платины. А потом тебе будет еще сложнее что-то придумать. Поэтому и в мире моторов, и в мире роскоши эту «гонку вооружений» давно уже прекратили. Невозможно, например, на каждом новом поколении модели делать более мощный двигатель. Это и затратно, и, по большому счету, никому не нужно, в том числе потребителю. Но тогда каким образом показать, что ты не стоишь на месте? Только продемонстрировав, что ты теперь способен достигать тех же целей, но с меньшими затратами и при меньшем вреде экологии.

Благодаря интеллектуальной эксплуатационной стратегии концепт располагает комфортным запасом хода до 700 км.

Благодаря интеллектуальной эксплуатационной стратегии концепт располагает комфортным запасом хода до 700 км.

Скажем, мотор развивает те же 400 л.с., но за счет применения в конструкции наддува, иной степени сжатия и увеличенного числа оборотов потребление топлива удалось снизить на 20 процентов. Достижение? Безусловно. Именно под этим углом зрения, вероятно, стоит рассматривать представленный на Франкфуртском автосалоне концепт электрического седана представительского класса Mercedes-Benz EQS. Девиз проекта – «прогрессивная роскошь». То есть, с одной стороны, это величественный лимузин, со светящимся «поясом» вокруг кузова, с радиаторной решеткой, представляющей собой голографическое шоу, с задними фонарями, в свете которых можно насчитать 229 отдельно светящихся звездочек бренда. Но при этом в отделке салона наряду с натуральным деревом применяется микрофибра, изготовленная из переработанных пластиковых бутылок. А для обивки потолка используется текстиль с подмешиванием в него определенной доли переработанных пластиковых отходов из океана.

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