Чтобы помнили

Комбинация механической красоты и интеллектуального цифрового контента описывается дизайнерами Mercedes-Benz как «гипер-аналог». Информация отображается на дисплее только в случае необходимости.

Согласно легенде, в 1903 году на берлинской автомобильный выставке Вильгельм Майбах лично представил императору Германии Вильгельму II автомобиль Simplex, т.е. «простой». Император выразил свое восхищение и сказал: «Да, ваш автомобиль великолепен. Но он, однако, не так уж и прост. Тем не менее я верю в лошадь. Автомобиль – это лишь временное явление».

Проект Vision Mercedes Simplex напоминает о тех славных временах и заглядывает в будущее. Кузов представляет собой монокок «в окружении» четырех огромных колес. Решительное вертикальное разделение цветов на белую переднюю часть и черную заднюю – дань истории. То, что раньше называлось решеткой радиатора, превратилось в символ цифровой трансформации: теперь здесь черный дисплей с символами производителя. А доминирующая рамка из розового золота – настоящее свидетельство его устойчивого финансового положения.

Дизайн рулевой колонки и переключателей на приборной панели был вдохновлен как мотоциклами, так и яхтами. Роскошь проявляется в похожих на драгоценности деталях, таких как часы на приборной панели.

Отсутствие ветрового стекла усиливает спортивный характер машины и не мешает плавному переходу от капота к панели приборов. Тонкие задние фонари горизонтально подчеркивают форму пассажирского салона. Мир моды нашел, как и встарь, свое отражение в интерьере с эксклюзивными деталями, такими как высококачественные «открывашки» отсеков для хранения. Сиденье прострочено на манер кресел и диванов Chesterfield, разумеется вручную, – все требования современной интерпретации роскошной классики и ремесленного мастерства соблюдены. Лазурно-голубая обивка, плавно переходящая в пространство для ног, вдохновлена цветами Лазурного Берега. Кто бы сомневался!

По правде говоря, жалко, что такие концепты так концептами и остаются. Неужели Вильгельм II был прав про «временное явление»? Идеи кончились?