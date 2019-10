Поколение AC/DC

Запасы нефти и газа на планете далеко не исчерпаны, но закулиса мирового автопрома уже всерьез рассматривает полный отказ от углеводородного топлива в пользу электричества. Mercedes-Benz, представив в сентябре на Франкфуртском автосалоне очередной электрический концепт-кар, дал возможность журналистам из разных стран попробовать в деле электрический и гибридный автомобили, которые серийно выпускаются уже сейчас. Сравнивать их с машинами, оснащенными двигателями внутреннего сгорания, нет смысла – альтернативы скоро уже не будет.

Алексей Харнас

Для возрастного сотрудника автомобильного издания автомобиль с гибридным мотором – лишь одна из модификаций базовой модели. То, что сперва выходит с мощным бензиновым двигателем, потом с мотором меньшей мощности или с дизелем и, наконец, для сторонников «устойчивого развития» – с гибридной силовой установкой. К гибридам отношение – как к младшему брату. Но ситуация меняется с какой-то пугающей скоростью.

«Нашим приоритетом являются гибридные и электрические силовые установки» – прямым текстом говорят технические специалисты Mercedes-Benz на презентации гибридных моделей. Mercedes-Benz, одна из старейших автомобильных марок в мире, декларирует переход на электрическую тягу! Ведь буквально в затылок всем этим старейшим и известнейшим дышат стартапы, создающие с нуля электромобили и отхватывающие свои куски рынка. Tesla здесь – лишь один, пусть и наиболее известный, пример.

Тут, конечно, надо сделать отступление и сказать, что буквально за последние пять лет технологии создания аккумуляторов и электромоторов для автомобилей проделали огромный путь. Запас хода на электротяге вырос почти в три раза, количество циклов зарядки-разрядки батарей – почти в два раза. Снизилась и цена батареи, хотя, конечно, не настолько, чтобы окончательно вытеснить с рынка двигатели внутреннего сгорания.

Даже самая современная коробка передач не сможет обеспечить той плавности хода, которая есть у электромобилей. И не надо сравнивать его с троллейбусом – технологии давно шагнули вперед, и характерного гудения электромоторов уже совсем не слышно. Фото: Mercedes-Benz

Гибрид дальнего следования

Mercedes GLE 350 de – старший собрат в линейке гибридных кроссоверов. Со следующего года он будет поставляться в Россию, причем с теми же техническими характеристиками, что и на другие рынки. Самый выдающийся показатель этой машины – запас хода на электрической тяге. На полном заряде она может проехать 105 километров. Но с оговорками. Не на морозе, по ровной дороге и без пробок. Кроме того, надо помнить, что батарея гибрида довольно быстро заряжается до 80 процентов, а оставшиеся 20 процентов могут набираться несколько часов. Поэтому, часто владелец снимает машину с зарядки, наполнив аккумулятор на четыре пятых ее объема. Но, даже если с учетом реальных, а не полигонных условий GLE 350 de сможет протянуть на аккумуляторе 70 километров, ездить по городу на работу и домой каждый день можно вообще не тратя бензин.

Правда, некоторые детские болезни гибридов присущи и этому автомобилю: батарея занимает часть багажника, мощности только лишь электромотора достаточно для неторопливой езды по городу, но вот на автобане без дизеля не обойтись, если, конечно, не плестись в правом ряду. Зарядка от бытовой сети переменного тока занимает 11,5 часа – так что приезжайте с работы не поздно. Кстати, забавная деталь: лючки гнезд зарядки и топливного бака – одинаковые, находятся с разных сторон автомобиля. Но люк бензобака запирается, а люк зарядки – нет. «Скачать» из него электричество невозможно, равно как и получить удар током, добравшись пальцем до клемм. В зарядный блок встроен прерыватель, который обесточивает все открытые элементы, как только от них отключается источник энергии.

Пусть говорят, что инженеры современного автопрома куда больше времени тратят на придумывание электронной начинки, а не на совершенствование подвески – оно того стоит. Раз гибрид заряжается от сети, как смартфон, то и электроника в нем должна быть соответствующей.

Взять, к примеру, навигационную систему. Фронтальная камера включается, как только автомобиль останавливается у стоп-линии перед светофором. Широкоугольный объектив расположен за креплением салонного зеркала и видит больше человеческого глаза. Не надо выкручивать шею в попытке разглядеть светофор, висящий прямо над машиной, – все есть на экране центральной консоли. Там же и подсказки: всплывающие стрелки с указателем направлений – дополненная реальность от навигационной системы.

GLE 350 de – настоящий кроссовер премиального класса со всеми полагающимися атрибутами типа кожаной обшивки руля и хромированных элементов декора. Премиальный класс должен и двигаться соответствующим образом. Будем откровенны, одного электромотора не хватает для того, чтобы доминировать на дороге. Но, с учетом заявленного расхода топлива, льготных тарифов на электроэнергию на зарядных станциях, а также налоговых льгот, этот автомобиль если не окупит себя, то уж точно будет стоить в эксплуатации меньше, чем обычный GLE.

Кроссовер с электрическим лицом

У младшего брата GLE – кроссовера GLC c гибридной силовой установкой – и аккумулятор поменьше: с запасом энергии всего на 50 километров. Меньше батарея – меньше цена, с физическими размерами автомобиля это мало связано. Как ни странно, на электротяге этот автомобиль едет резвее старшего собрата, хотя мощность электромотора меньше – 90 киловатт против 100. Видимо, выручает меньший вес автомобиля.

Как и в GLE, здесь можно выбрать разные режимы вождения – от сверхэкономичного, только на электромоторе, до бодрого спортивного, при котором электродвигатель лишь помогает основному, бензиновому. Правда, выбирать режимы надо через многоуровневое меню медиасистемы MBUX, в которую упакованы вообще все вспомогательные и развлекательные функции. Mercedes-Benz всегда славился созданием мультимедийных систем, отсекающих людей с невысоким IQ, но здесь просто превзошел себя. Словом, быстро и на ходу, переключить режим будет непросто. Хотя в остальном медиасистема просто великолепна. В принципе, все общение с автомобилем сведено к отображению тех или иных параметров на экране – от навигации до среднего уровня расхода заряда батареи. Кстати, в этот диалог можно добавить и смартфон. Приложение Mercedes me показывает на карте все работающие зарядные станции подходящего стандарта, через это же приложение можно оплатить подключение к ним.

От стандартной для США и Европы зарядной станции постоянного тока CCS батарея EQS может зарядиться до 80 процентов за 40 минут. Таких станций пока меньше, чем бензоколонок, поэтому в багажнике всегда лежит устройство для зарядки от обычной розетки. Фото: Mercedes-Benz

Огонь-батарея

И на десерт – настоящий электромобиль. Тот самый , c zero emission, работающий только на электрической тяге. Конечно, всегда найдутся злопыхатели из числа непримиримых «зеленых», утверждающих, что электричество, которым заряжается аккумулятор, добывается в том числе и с помощью сжигания угля, а аккумуляторы производятся из лития и никеля, варварски добываемых в Китае и на Филиппинах. На каждый аргумент должен быть контраргумент, и они у Mercedes-Benz есть. Еще в сентябре марка подписала с компанией Farasis Energy Co. Ltd контракт на поставку аккумуляторов, произведенных исключительно из комплектующих, созданных с соблюдением «зеленых стандартов». Даже электроэнергия для их производства получается из возобновляемых источников – солнечных батарей. Контракт этот, кстати, предусматривает строительство аккумуляторного завода в Германии, где, понятное дело, экологи будут следить за каждым шагом. Кроме того, буквально на днях германские власти приняли пакет законов, предусматривающих в том числе и полный отказ от использования угля в электроэнергетике.

Mercedes-Benz EQС не новинка, но пока все еще, скорее, необычная игрушка. Шутка ли, электрокар с запасом хода как у автомобиля с обычным бензиновым двигателем и вместительным баком. Батарея вмонтирована в пол, такая схема улучшает устойчивость и управляемость автомобиля, да и освобождает дополнительное пространство в багажнике.

Аккумулятор – наиболее сложный с точки зрения технологии производства элемент в этом автомобиле. Она занимает весь пол и обладает емкостью 80 кВт•ч. Фото: Mercedes-Benz

Вообще, отношение к электромобилю как к диковине надо менять. Есть бензиновые, есть дизельные, а есть электрические моторы – все они равны и никаких принципиальных отличий в управлении этими автомобилями нет. Вы же не задумываетесь всерьез, как поведете дизельную машину, пересев на нее с бензиновой. Так же и с электрокаром. Ни к чему не надо привыкать специально, а отсутствие тахометра на приборной доске вполне можно пережить. Единственная особенность – это тишина. Электромотор действительно практически не слышен, и кажется, будто автомобиль на нейтральной передаче стелется накатом. Субъективно, по сравнению с предыдущими гибридами, эта машина куда быстрее разгоняется, лучше тормозит и у нее острее рулевое управление. Очевидно, сказывается отсутствие лишнего веса – все же минус двигатель и наличие электромотора на каждой оси. Словом, по ходовым качествам EQС явно комфортнее, чем гибрид или машина с двигателем внутреннего сгорания. Вот только надолго ли этого комфорта хватит?

В компании пока трезво оценивают возможности автотуризма на электрокарах. Mercedes-Benz даже разработал специальную программу Holiday Mobiliti Package для владельцев EQС. Вкратце суть ее проста: выезжая на выходные из города, владелец электрокара меняет его у дилера на обычный Mercedes-Benz c двигателем внутреннего сгорания. Все же найти бензоколонку в немецкой глубинке пока еще проще, чем зарядную станции определенного стандарта.