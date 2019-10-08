В теле письма

Иногда на улицах Москвы я вижу автобус с надписью «Это Электробус», и каждый раз думаю: зачем машина украшена этими большими буквами? Чтобы пассажиры в дождь аккуратнее брались за поручни, дабы не попасть под электрораздачу? Чтобы дети разучили букву «Э»? Помните «Веселую азбуку про все на свете» Самуила Маршака: «Ученик Учил Уроки, У него в чернилах щеки». Но потом я, конечно же, вспоминаю, что это все для того, чтобы подчеркнуть позитивные изменения, происходящие в столице. И электробусы – это так же круто, как широкие тротуары, ларьки с газированной водой, стилизованные под времена позднего сталинизма, а также USB-розетки в вагонах метро. Но проблема в том, что, увидев автомобиль Tesla, даже дети скажут, что он электрический. А автобусы в Москве – все голубые. Поди разгляди, есть ли у него выхлопная труба… Кстати, вот ведь как неправильно устроены многие из нас. Нам делают добро, а мы этого не ценим. Однажды в Подмосковье я ехал за чадящим автобусом и, заметив у него над бампером стикер «Наполню ваш салон выхлопными газами», искренне рассмеялся. А глядя на «Это Электробус», я лишь пожимаю плечами.

Дмитрий Гронский, главный редактор