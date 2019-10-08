Доска почета

Любомир Найман,

руководитель марки Audi в России

Электромобили, такие как e-tron, плавно завоевывают рынок. Я думаю, к 2025 году у крупных автопроизводителей до половины продаж на основных рынках будут составлять автомобили на электрической тяге. Ведь во многих странах покупка электромобилей стимулируется на уровне законов – это тоже влияет на рынок. Audi, безусловно, один из лидеров этого тренда. Мы уже год выпускаем e-tron на заводе в Брюсселе, и наш модельный ряд электрокаров планомерно расширяется. Когда начнутся поставки е-tron в Россию, я сам с удовольствием пересяду на этот автомобиль.

Андреас Цюган,

директор департамента разработок внедорожников Mercedes-Benz

GLE Coupe – это не просто укороченная версия кроссовера GLE. Это заявка на люксовый автомобиль принципиально иного класса. За счет изменения конфигурации у «купе» снижен коэффициент лобового сопротивления и повышена жесткость кузова. За счет новых материалов и усовершенствованной аэродинамики существенно снижен уровень шума в салоне. Кузов «купе» вообще предполагает более спортивное поведение автомобиля, и в этой модели реализована более острая реакция на поворот руля, подвеска настроена так, чтобы радиус поворота был меньше. Кстати, радиус поворота уменьшается еще и за счет укороченной колесной базы. Ну, вы же учили в школе геометрию?

Симон Лосби,

глава Hyundai Styling

Общественный транспорт будущего, возможно, будет напоминать простые формы типа куба. Но частный автомобиль должен, конечно, выглядеть секси. Иначе никак нельзя.

Илон Маск, визионер

Любой в компании Tesla может писать по электронной почте письмо тому руководителю, от которого, по его мнению, зависит скорейшее решение той или иной проблемы на благо компании. Вы можете общаться с менеджером своего менеджера без разрешения последнего. Вы можете поговорить с вице-президентом отдела, в котором вы не работаете. Вы можете пообщаться со мной. Более того, вы должны считать себя обязанным делать это до тех пор, пока не будет принято правильное решение. Это трудно? Безусловно. Вероятно, есть более комфортные места работы, чем наша компания. Но никто никогда не менял мир, работая 40 часов в неделю.