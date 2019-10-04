Якутского шамана, шедшего «изгнать Путина», признали невменяемым

Психиатрическая экспертиза признала невменяемым якутского шамана Александра Габышева, задержанного по пути в Москву, где он планировал «изгнать Путина». Об этом сообщает адвокат проекта «Правозащита Открытки» Ольга Тимофеева, представляющая интересы задержанного.

По сведениям правозащитников, экспертиза проведена 20 сентября: шамана доставили психоневрологический диспансер и принудили подписать соглашение о добровольном обследовании, но позднее он отозвал свое согласие на обследование. «В субботу мы ознакомимся с заключением, а в ближайшую неделю проведем свою экспертизу с независимыми экспертами, в том числе из Москвы,— говорится в сообщении проекта «Правозащита Открытки».— Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного».

Напомним, в марте якутский шаман Александр Габышев пешком отправился в Москву, чтобы «изгнать Путина». Он планировал добраться до столицы к 2021 году. В сентябре шамана задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Позднее на Александра Габышева завели дело о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК), которые он якобы совершал «в устной форме и в неустановленном месте».

Подробнее о задержании — в публикации “Ъ” «Шамана возвращают на родину»

Илья Галагуз